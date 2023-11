Nie da się ukryć, że Natalia Kukulska pokochała muzykę dzięki Annie Jantar. Obie kobiety zostały obdarzone talentem wokalnym. Piosenkarka miała zaledwie cztery lata, gdy jej ukochana mama zginęła w katastrofie lotniczej. Tę tragedią żyła cała Polska. Od dramatycznego wydarzenia minęły ponad 43 lata. Pomimo tego, Kukulska co jakiś czas porusza temat śmierci mamy. Dba, aby nikt o niej nie zapomniał. Jakiś czas temu artystka miała okazję po raz kolejny wypowiedzieć się na temat Anny Jantar. Zagościła w programie "Autentyczni".

Natalia Kukulska wróciła do dramatycznych wydarzeń sprzed lat. Opowiedziała o śmierci mamy

Natalia Kukulska pojawiła się w programie "Autentyczni", który prowadzi Maciej Stuhr. W formacie w rolę reporterów wcielają się osoby będące w spektrum autyzmu. Natalia Kukulska odpowiedziała na wiele pytań, których nikt wcześniej jej nie zadał. Uczestnicy zastanawiali się, czy piosenkarka boi się latać samolotem, ze względu na katastrofę, w której zginęła Anna Jantar. Kukulska odpowiedziała bez wahania. Stwierdziła, że podniebne podróże jej nie przerażają. - Nawet miałam jedną koleżankę z chórków, która mówiła: "Ja tylko z tobą chcę latać, bo dwa razy taka historia się nie zdarza" - dodała. Piosenkarka wspomniała jedynie o jednej sytuacji, w trakcie której czuła niepokój. Wyznała również, że jakiś czas temu postanowiła odwiedzić miejsce tragedii. Była tam tylko raz. - Nie czułam potrzeby, żeby iść tam w jakiejś grupie. Spotkałam wtedy niesamowitą osobę, która była świadkiem i która bardzo przeżyła to, co wtedy zobaczyła. Próbowała to opowiedzieć, ale to było trudne. (...) Być tam raz mi wystarczyło. Mam swoje życie i życie swoich dzieci. Staram się nie skupiać na tym, na co nie mam wpływu - zdradziła Kukulska w programie. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Natalia Kukulska w programie 'Autentyczni' Bartosz Krupa

Jak zginęła Anna Jantar? Jej śmierć opłakiwała cała Polska

W 2023 roku od śmierci Anny Jantar minęły 43 lata. Utalentowana piosenkarka zginęła tragicznie 14 marca 1980 roku. Maszyna leciała wówczas z Nowego Jorku do Warszawy. Samolot rozbił się w pobliżu lotniska Okęcie. Nikt z osób znajdujących się na pokładzie nie przeżył. Gwiazda w chwili śmierci miała zaledwie 29 lat. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.