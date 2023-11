Maciej Musiał zdobył popularność dzięki roli Tomka Boskiego w "Rodzince.pl". Po zakończeniu emisji serialu skorzystał ze swoich pięciu minut i zaczął pojawiać się w kolejnych produkcjach, również tych międzynarodowych. Oprócz tego aktor prężnie rozwija karierę jako celebryta, nawiązując współpracę z markami oraz prowadząc profile w mediach społecznościowych. To tutaj fani mają okazję poznać go od nieco bardziej prywatnej strony i obserwować, jak idzie mu praca przy kolejnych produkcjach. Ostatnio opublikował na Instagramie zdjęcie, które wywołało spore poruszenie.

Maciej Musiał pozuje w mini. Zareagowała Agata Rubik

Maciej Musiał jest bardzo aktywny na Instagramie. Pojawiają się tutaj jego zdjęcia dotyczące życia codziennego, ale i kulisy pracy. Ostatnio opublikował zdjęcia z sesji zdjęciowej dla marki odzieżowej. Aktor zapozował w czarnej bluzie z nadrukami, którą zestawiono z łańcuchami na szyi i ciężkimi butami. Uwagę zwraca jednak jeansowa mini. "Taki tam facet w miniówie. Im krótsza, tym lepsza, prawda?" - pisał Maciej Musiał na Instagramie.

Nowe zdjęcia Macieja Musiała wywołały niezłe poruszenie. Jego znajomi z branży zasypali go komplementami. "To jest hot" - pisała Maria Dębska, "Najs" - stwierdził Dawid Kwiatkowski, "Yasss!" - dodał Michał Szpak. Jednak to komentarz Agaty Rubik wyróżniał się na tle reszty. Przyznała, że zazdrości aktorowi nóg. "Chciałabym mieć twoje nogi". Z kolei fani zwrócili uwagę na to, że aktor z łatwością łamie stereotypy związane z przypisywaniem poszczególnych części garderoby do płci. "I pięknie. Dobrze, że znani łamią konwenanse - bo to pozwala młodym nabrać wiatru w żagle. Brawo".

Maciej Musiał lubi eksperymentować z modą

Maciej Musiał był już zapraszany do współpracy z różnymi markami, a także pozował do okładki. Nie boi się eksperymentować z modą, dzięki czemu na zdjęciach z sesji zdjęciowych możemy go oglądać w lateksowych ubraniach, spódnicach czy kowbojkach. W rozmowie z serwisem wysokieobcasy.pl wyznał, z czego to wynika. "Weź do ręki polski magazyn z facetem na okładce. Na stówę będzie miał groźną minę, skórzaną kurtkę i garnitur. Stwierdziłem, że muszę trochę wyluzować. Mam wrażenie, że wszyscy chcą ciągle takich samych zdjęć. Najlepiej w motorówce na Tamizie, zapatrzeni w dal. Ile można?! Źle bym się czuł, gdybym czegoś nie przełamał.". Całą rozmowę dziennikarza Wysokich Obcasów z Maciejem Musiałem przeczytasz TUTAJ.

Maciej Musiał na próbie spektaklu 'Stowarzyszenie umarłych poetów' kapif

Maciej Musiał na evencie TVN kapif