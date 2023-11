30 listopada media obiegła informacja o nagłej śmierci Cezarego Olszewskiego. 42-letni tancerz, którego widzowie mieli okazję oglądać w "Tańcu z Gwiazdami", został znaleziony martwy w hotelu. To właśnie on w siódmej edycji tanecznego show u boku Magdaleny Walach zdobył kryształową kulę. Współpracę z programem zaczął w 2008 roku i przez dwa lata trenował gwiazdy. W "Tańcu z Gwiazdami" partnerował także Annie Popek, Annie Nowak, Grażynie Wolszczak i Dorocie Zawadzkiej. Popularność przyniosły mu także występy z grupą taneczną Volt. Pogrzeb zaplanowano na sobotę 4 listopada. Ceremonia pogrzebowa Olszewskiego odbyła się w Sanktuarium pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. Są pierwsze zdjęcia z ostatniego pożegnania Cezarego Olszewskiego. W kościele pojawił się m.in. Rafał Mroczek.

Pogrzeb Cezarego Olszewskiego. Pojawiły się gwiazdy, które trenował przy okazji współpracy z "Tańcem z Gwiazdami"

Pogrzeb Cezarego Olszewskiego odbył się 4 listopada 2023 roku w Ostrołęce. O godzinie 14:00 żałobnicy zebrali się w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego. Trumnę ozdobiono białymi kwiatami, a obok postawiono zdjęcie tancerza przepasane żałobną wstążką. Wiele gwiazd było poruszonych nagłą śmiercią Cezarego Olszewskiego. Na ceremonii kwiaty złożył m.in. Rafał Mroczek. Jego brat bliźniak we wzruszających słowach wspomniał przyjaciela. "To on pomógł mi jako wspaniały choreograf i nauczyciel tańca standardowego razem z Edytą Herbuś. Trzecie miejsce w czwartej edycji 'Tańca z Gwiazdami', gdzie się poznaliśmy, a potem wygrana w 'Tańcu z Gwiazdami' na Ukrainie. Był też autorem naszego pierwszego tańca z Marleną Murano (...) Od pierwszego dnia się zakumplowaliśmy, może dlatego, że obaj byliśmy spod znaku Raka i dzielił nas w kalendarzu tylko jeden dzień, on z 17, ja z 18 lipca, a może dlatego, że mieliśmy podobną wrażliwość i poczucie humoru. Jako dwudziestoparolatkowie wsiadaliśmy w auto i gnaliśmy przed siebie bez większego planu. Mogliśmy ze sobą nie gadać dłuższy czas, ale to nam nie przeszkadzało, by za chwilę znowu coś razem zaplanować. Mieliśmy się spotkać, ale nie zdążyliśmy!" - napisał Marcin Mroczek. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Magdalena Waloch, Cezary Olszewski Magdalena Waloch, Cezary Olszewski; kapif.pl

Uroczystości pogrzebowe Cezarego Olszewskiego zaplanowano na dwa dni

3 listopada na stronie portalu eostroleka.pl pojawił się nekrolog Cezarego Olszewskiego. Ostatnie pożegnanie tancerza zaplanowano na dwa dni. Uroczystości zaczęły się jeszcze w piątek 3 listopada. "Pogrzeb odbędzie się w dniu 2023-11-04 o godz. 14:00. Msza św: kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce (Klasztor) Cmentarz: parafialny w Ostrołęce, ul. Kujawska. Wystawienie ciała w Domu Pogrzebowym, ul. Kujawska 13 w Ostrołęce. Wyprowadzenie odbędzie się 4.11.2023, o godz. 13:45. Różaniec: piątek, godz. 18:00; sobota, godz. 12:45" - czytaliśmy na stronie.

