Katarzyna Cichopek dzięki roli Kingi Zduńskiej w serialu "M jak miłość" zyskała rozpoznawalność i ogromną popularność, która pozwoliła jej rozwinąć karierę w show-biznesie. Dziś spełnia się w roli prowadzącej w programie "Pytanie na śniadanie" TVP2, ale ma za sobą wiele popularnych formatów telewizji publicznej. Źródła jej dochodów wykraczają daleko poza telewizję. Aktorka ma własną markę biżuterii, a niedawno wypuściła na rynek linię kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Stojąca za sukcesem kultowego już serialu "M jak miłość" Ilona Łepkowska wyznała w jednym z ostatnich wywiadów, jak miewają się finanse Cichopek. Jak się okazuje, aktorka od najmłodszych lat sprawnie gospodarowała swoimi pieniędzmi.

Katarzyna Cichopek pojawiła się w serialu "M jak miłość" jeszcze jako nastolatka i z produkcją związana jest od samego początku. Ilona Łepkowska, scenarzystka serialu, znała ją jeszcze zanim stała się popularną celebrytką. Jak się okazuje, aktorka nie wywodzi się z majętnego domu, ale od najmłodszych lat miała bardzo rozsądny stosunek do pieniędzy i dzięki temu dobrze zarządzała swoim kapitałem. Katarzyna Cichopek wspominała w wywiadach, że dorastając, mieszkała z rodziną w niewielkim lokum na warszawskiej Sadybie. Nie była otoczona luksusem, ale otrzymała od rodziców miłość i warunki do nauki. Dzięki temu miała możliwości i przestrzeń, aby dzięki ciężkiej pracy zacząć spełniać swoje marzenia. Tak też się stało. Z pewnością w realizacji planów pomogła jej zaradność i rozsądek.

Myślę, że Kasia jest bardzo rozsądną osobą. Ona nie pochodzi z jakiegoś szalenie zamożnego domu. I myślę, że dlatego od początku, mając taką szansę, jaką młodziutka dziewczyna, która miała wtedy 18 lat, czy 17, jak zaczęła grać w "M jak Miłość", rozsądnie tym kapitałem gospodarzyła. I to bardzo mądrze - podkreśliła Ilona Łepkowska w rozmowie ze "Światem Gwiazd".

Katarzyna Cichopek niedawno straciła kilka fuch w TVP. Jesienią ubiegłego roku prezenterka "Pytania na śniadanie" była też jurorką w "You Can Dance. Nowa generacja" i prowadziła format "Operacja aranżacja", ale nie doczekała się kontynuacji. "W jesiennej ramówce 2023 program się już nie znalazł. Z naszych ustaleń wynika, że nie ma jeszcze decyzji o ewentualnej kontynuacji programu w 2024 roku" - mówi informator serwisu Press.pl. Co dalej z jej karierą w telewizji publicznej? Jak na razie pozycja Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w "Pytaniu na Śniadanie" wydaje się pewna, ale dywersyfikacja źródeł przychodu i prowadzenie własnych biznesów z pewnością jest dobrym zabezpieczeniem na ewentualne decyzje produkcji.