Dorota Szelągowska zyskała popularność dzięki swoim programom wnętrzarskim takim jak m.in. "Dorota inspiruje", czy "Totalne remonty Szelągowskiej". Specjalistka od metamorfoz wnętrz sama ulokowała się na warszawskim Żoliborzu, gdzie uwiła sobie przytulne gniazdko. - Mam 75 metrów, nie mam tarasu. Mieszkam sobie przy parku w budynku, który się rozwala. Jestem najszczęśliwsza. Mam kuchnię z sieciówki - powiedziała w podkaście "Wojewódzki/Kędzierski". Naczelna dekoratorka wnętrz w Polsce ma także dom na Warmii i właśnie stała się szczęśliwą posiadaczką nowej nieruchomości. Tym razem poza granicami Polski.

Dorota Szelągowska kupiła dom w Hiszpanii. Urządziła w nim przytulne gniazdko. "Najcudowniejszy domek na świecie"

Dorota Szelągowska stała się posiadaczką kolejnej nieruchomości. Ekspertka od aranżacji wnętrz pokazała swój hiszpański dom na Instagramie. We wnętrzu króluje drewno i minimalizm. Całość została zaaranżowana w jasnych kolorach. Dekoratorka zdradziła wielkość nieruchomości. "Cały dom ma 90 metrów kwadratowych więc to raczej domek, ale w obiektywie wygląda przestronnie" - podkreśliła. Z balkonu rozpościera się widok na panoramę miasta. Widać, że dekorowanie tej przestrzeni sprawia jej wiele radości. "Przyrzekam, że wam wszystko opowiem i pokażę zdjęcia 'przed' i 'po' i 'w trakcie' i w ogóle. Na razie to chłonę to wszystko i dekoruję i mam taki strzał endorfin, że ja cię nie mogę" - napisała na Instagramie. Fani dekoratorki już są zachwyceni pierwszymi efektami jej pracy. "Sam fakt , że to Hiszpania już robi robotę. Chatka wymiata" - czytamy w komentarzach. Na zdjęciach z jadalni największą internautów przyciągnęły designerskie lampy zainstalowane nad wyspą, które od razu skojarzyły się z... popularną przekąską. Nie na się ukryć, kształt mają łudząco podobny. "Zabawne te lampy nad wyspą. Zupełnie jakby ktoś zawiesił chipsy na sznurkach", "Widzę lewitujące mega chipsy" - czytamy w komentarzach. Jak wam się podoba takie rozwiązanie? Zdjęcia znajdziecie na dole strony. Celebrytka już zorganizowała w nowej posiadłości inauguracyjne spotkanie. "Pierwsza kolacja i pierwsi goście w nowym domu. Totalne szczęście. Nie wiem, czy kiedykolwiek wybiegłam marzeniami w to miejsce - ale oto jestem. I czuję ogromną wdzięczność" - napisała na Instagramie.

Najcudowniejszy, i najbardziej wymarzony domek na świecie. Zamierzam tu być tylko szczęśliwa - napisała Dorota Szelągowska na Instagramie.

Dorota Szelągowska pojechała do Hiszpanii jedynie rozejrzeć się na rynku. Skończyło się na wielkim remoncie jej nowego domu