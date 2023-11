O Katarzynie Bosackiej zrobiło się ostatnio naprawdę głośno. Wszystko z powodu życia prywatnego dziennikarki. Po 26 latach wydawałoby się, szczęśliwego małżeństwa gwiazda telewizji TVN Style rozstała się z mężem. Okazuje się, że mężczyzna wyprowadził się z domu. Teraz Katarzyna Bosacka postanowiła odnieść się do sytuacji, w której się znalazła. Zrobiła to na swoim kanale na YouTube. Z słów dziennikarki wynika, że rozstanie absolutnie jej nie załamało.

Katarzyna Bosacka podsumowała rozstanie z mężem. Para rozstała się kilka miesięcy temu

Katarzyna Bosacka z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie lubią marnowania czasu na nic nierobieniu. Dziennikarka co chwila angażuje się w kolejne projekty i cały czas jest niezwykle aktywna zawodowo. Mimo że ważna jest dla niej rodzina, to znajduje także czas na karierę. Na jednym z najnowszych nagrań opublikowanych w sieci Bosacka odniosła się do swojego niedawnego rozstania z mężem. Słowa, które wypowiedziała, dają do myślenia.

Dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o moim nowym programie, który będzie się nazywał nomen omen, nie uwierzycie — "Bosacka daje radę". Bardzo podoba mi się ten tytuł. Sama go wymyśliłam. Dlatego, że ma podwójne znaczenie. Po pierwsze dlatego, że "daję radę", czyli daję porady, ale też w każdej sytuacji tej życiowej też sobie poradzę - wyznała Katarzyna Bosacka.

Katarzyna Bosacka odniosła się do rozstania z mężem Fot. Instagram.com/@katarzynabosacka

Katarzyna Bosacka była z mężem przez 26 lat. Para doczekała się czwórki dzieci

Katarzyna Bosacka i Marcin Bosacki przez długie lata tworzyli, wydawać by się mogło, szczęśliwe małżeństwo. Małżonkowie doczekali się czwórki dzieci: Jana, Marii, Zofii i Franciszka. Dokładnie w sierpniu media obiegła informacja o rozstaniu. Marcin Bosacki wyprowadził się z domu. W ten sposób zakończył swoje małżeństwo. Katarzyna Bosacka podczas jednej z wizyt w studiu "Dzień dobry TVN" odniosła się do całej sytuacji.

Myślę, że wszystko jest po coś w życiu — też, żeby wyjść mocniejszym, silniejszym, lepszym. Schudłam 15 kilogramów przez trzy miesiące. No nie jest to tempo odpowiednie dla zdrowia, ale stres robi swoje. Nie będę ukrywać, że to są jakieś cudowne diety, medykamenty albo suplementy, po prostu stres - zdradziła Katarzyna Bosacka w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN".

