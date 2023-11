W ostatnim czasie Daniel Martyniuk rzadko udzielał się w show-biznesie. Syn Zenona Martyniuka skupił się na życiu prywatnym. Wkrótce wyszło na jaw, że wraz ze swoją ukochaną zaplanował kolejny ślub. Uroczystość odbyła się 23 października 2023 roku. Tym razem ślub miał miejsce na Bali. Daniel wraz z Faustyną do samego końca utrzymywali go w sekrecie. W końcu jednak pochwalili się ceremonią w mediach społecznościowych. Całość została połączona z miesiącem miodowym. Po dwóch tygodniach przyszedł czas na powrót w rodzinne strony. Małżeństwo zostało zauważone na lotnisku w Warszawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacek Jelonek o swoim ślubie. "Jak się pobierać to z pompą!"

Daniel Martyniuk wraz z żoną wrócił do Polski z podróży poślubnej. Wzrok przyciąga pewien szczegół

Daniel Martyniuk wraz z Faustyną są już w Polsce. Na Bali spędzili aż dwa tygodnie. Wszystko, co dobre, szybko się kończy, a para przekonała się o tym 3 listopada 2023 roku. To właśnie wtedy zostali zauważeni na lotnisku w Warszawie. Przyłapana para zaskoczyła nietypowym ubiorem. Szczególną uwagę przykuł Martyniuk, który ewidentnie nie mógł się pogodzić z powrotem z wyprawy. Obecnie w Polsce pogoda nie rozpieszcza. Dla Daniela Martyniuka nie była to jednak rzadka przeszkoda. Mężczyzna przechadzał się po lotnisku w dresach, szarej bluzie oraz... japonkach. Nie da się ukryć, że ta stylizacja z pewnością nie była odpowiednia na listopadową pogodę. Z kolei jego żona pomyślała o tym wcześniej i w Warszawie paradowała w sportowych butach. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Dla Daniela Martyniuka jeden ślub to za mało. Po raz kolejny powiedział "tak" ukochanej. Kto za to zapłacił?

Jakiś czas temu wyszło na jaw, że Daniel i Faustyna po raz drugi stanęli na ślubnym kobiercu. Okazało się, że uroczystość nie do końca była sekretem. O wszystkim powiedziała ukochana mężczyzny, która twierdziła, że o uroczystości wie jedynie najbliższa rodzina. Młoda para prosiła ich o dyskrecję. Okazało się, że zakochani planują jeszcze huczne wesele Polsce. Tym razem chcą pójść na całość. Wygląda na to, że zabawę zasponsoruje sławny muzyk. - Wesele w Polsce zostało zaplanowane w moich rodzinnych stronach, w Sierpcu. Nie wyobrażamy sobie, aby nie podzielić się szczęściem z rodziną i bliskimi - mówiła Faustyna w wywiadzie z Party. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.ZOBACZ TEŻ: Daniel Martyniuk szaleje z nową żoną na Bali. Zabrakło im wrażeń? Wybrali ekstremalną rozrywkę