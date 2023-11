Halloween to amerykańskie święto. Choć obchodzi je już znaczna część świata, w Stanach Zjednoczonych to prawdziwa feta i zabawa dla całej rodziny. Angażują się w nie również gwiazdy. I choć niekwestionowaną królową przebrań jest od lat Heidi Klum (przebranie dżdżownicy było ikoniczne, podobnie jak tegoroczny paw), tak pozostali celebryci nie chcą odstawać i stawiają na coraz bardziej wymyślne stylizacje.

Kim Kardashian przesadziła? W internecie aż huczy

Klan Kardashianów również świętował. Kendall przebrała się za Marilyn Monroe, Kylie za seksownego demona, Khloe i Kim PublikujKourtney za Lydię Deetz (a wcześniej za... Kim). W przebieranki bawiły się również dzieci najbardziej celebryckiego rodu na świecie. North West i Penelope Disick były księżniczkami Disneya i Cheetah Girls, Reign Disick z kolei postawił na piłkarski look i przez jeden wieczór był Leo Messim, a Saint West przebrał się za zombie Neymara jr. I to właśnie to przebranie wywołało najwięcej kontrowersji, mimo że spodobało się samemu piłkarzowi, który nie omieszkał skomentować posta Kim krótkim komentarzem.

Niesamowity - napisał.

Pod postem pojawiła się, standardowo lawina komentarzy. Kim jednak raczej nie spodziewała się takiej krytyki. Internauci zarzucali jej, że to "nieodpowiednie", by Saint jako Neymar był oblany krwią (mimo że to był zombie Neymar), ponieważ jest to brak szacunku do dzieci, które giną w Strefie Gazy. Pisano nawet, że Kim szydzi z ofiar tej wojny. W innych mediach społecznościowych również zawrzało. Więcej zdjęć Kim Kardashian znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Więc Kim Kardashian pomyślała, że fajnie i zabawnie będzie ubrać dzieci w ten strój na Halloween: ranni chłopcy, wszędzie krew, ubrania z arabskimi napisami, podarte koszule. Po tym, jak podzieliła się tym, że w pełni popiera izraelskie działania wobec Palestyńczyków, ten post odzwierciedla jej chorą mentalność, polegającą na drwieniu z zabicia ponad czterech tysięcy dzieci w Gazie przez izraelskie naloty - napisała na Twitterze Ala Hamdan, uznana filmowiec, nominowana do nagrody World Press Photo.