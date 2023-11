'Twoja twarz brzmi znajomo'. Znamy zwycięzcę! Jest zaskoczenie

Właśnie zakończył się wielki finał 19. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Nie obyło się bez zaskakującego zakończenia. Muzyczne show rozpoczęło się od występu finałowej czwórki uczestników. Ewelina Flinta, Marcin Januszkiewicz, Nick Sinckler i Kuba Szmajkowski wcielili się w The Pussycat Dolls i zaprezentowali utwór "Sway". Następnie każdy z bohaterów przedstawił wybrany przez siebie utwór. Nie zabrakło ogromnych emocji. Sprawdźcie, kto z nich zwyciężył. Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Wiemy, kto wygrał 19. edycję! Nie obyło się bez emocji

Jako pierwszy wystąpił Marcin Januszkiewicz. Mężczyzna zaprezentował utwór Elvisa Presleya pt. "Unchained Melody". - (...) Jesteś niezwykle utalentowany. Cieszę się, że mogłem cię tutaj obserwować i podziwiać - mówił po występie Paweł Domagała. Później widzowie mogli posłuchać Nicka Sincklera, który na kilka minut zamienił się w Chakę Khan i zaśpiewał "Ain't nobody". Dzięki temu, został nazwany przez Małgorzatę Walewską "zwierzęciem scenicznym". Następnie przyszła pora na występ najmłodszego z uczestników, czyli Kuby Szmajkowskiego. W finale postawił na piosenkę "Carless Whisper" George'a Michaela. Choć nie był przekonany czy to dobry wybór, jurorzy go w tym upewnili. - Bardzo dobry występ, jak zwykle. Chciałem powiedzieć i podkreślić to jak zwykle, bo ty Kuba nigdy nie traktowałeś tego programu i samego siebie w tych twoich zadaniach jak odrabiania lekcji, tylko zawsze starałeś się wejść w tę postać. To jest clue naszego programu. Taki jesteś plastyczny, że aż nienawidzę cię za to wszystko. Po prostu brawo - mówił Robert Janowski. Na sam koniec został występ Eweliny Flinty w postaci Peggy Lee. Zaśpiewała piosenkę pt. "Fever", która przypadła do gustu jurorom. W końcu przyszedł czas na werdykt. Zwycięzcą 19. edycji show "Twoja twarz brzmi znajomo" został Kuba Szmajkowski. Ogromne gratulacje!

Kuba Szmajkowski wygrywa 19. edycję programu 'Twoja twarz brzmi znajomo' fot. Polsat/materiały prasowe

Finał programu "Twoja twarz brzmi znajomo" nie obył się bez emocji. Czworo uczestników walczyło o tytuł

Oprócz czwórki finalistów, na scenie pojawili się również inni uczestnicy. I oni po raz ostatni zaprezentowali różne utwory. Magdalena Kumorek i Jakub Gąsowski wcielili się w Igę Cembrzyńską i Bohdana Łazuka. Zaprezentowali piosenkę "W siną dal". Jurorzy byli zachwyceni. Drugą parą były Pola Gonciarz i Jagoda Szydłowska. Panie przygotowały singiel "Tumbhumping" z repertuaru zespołu Chumawamba. Jurorzy podziękowali im za niezwykłe wystąpienie. ZOBACZ TEŻ: "Twoja twarz brzmi znajomo". Tyle zmian, a teraz takie wieści. Kolejna decyzja Edwarda Miszczaka