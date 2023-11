Ojciec pozwał Joannę Opozdę i chce zabrać jej mieszkanie. 'Rażąca niewdzięczność'

W mediach zawrzało. Joanna Opozda, która ma na pieńku z Antonim Królikowskim dawno nie miała tak pod górkę. Tym razem jednak nie chodzi o niewiernego byłego, który zostawił ją samą przed narodzinami ich syna, a o ojca, z którym miała już niejeden konflikt.

Dariusz Opozda pozywa córkę. Chce jej zabrać mieszkanie. Powód? Absurdalny

Jak donosi portal ShowNews, kolejna drama na linii ojciec-córka jest już na horyzoncie. Dariusz Opozda skierował właśnie do sądu sprawę przeciwko aktorce i chce jej odebrać darowiznę - mieszkanie, które kupił dla niej na warszawskiej Woli, i w którym jeszcze do niedawna mieszkała wraz z synkiem Vincentem. Jako powód miał podać... "rażącą niewdzięczność".

Do sądu w Busku-Zdroju wpłynął pozew złożony przez ojca Joanny Opozdy, dotyczący odwołania darowizny. Pierwsza rozprawa odbędzie się w lipcu 2024 roku - zdradził informator ShowNews.

Jak donosi serwis, w pozwie wartość 68-metrowego mieszkania z dwoma miejscami garażowymi została ponoć wyceniona na 1,3 miliona złotych. Dziennikarze ShowNews mieli skontaktować się z prawnikiem, by ustalić czy jest to zgodne z prawem. Jak się okazuje... jak najbardziej. Wystarczy wykazać "rażącą niewdzięczność". Prawnik zaznaczył, że aktorka może wynająć lub sprzedać mieszkanie, jednak w przypadku przegranej rozprawy sądowej, będzie musiała zwrócić ojcu pieniądze za nieruchomość oraz, że może dojść w tym przypadku do wydziedziczenia córki. Plotek poprosił Joanną Opozdę o komentarz w tej sprawie. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi aktorki.

Joanna Opozda i konflikt z ojcem. Doszło do strzelaniny

Nie od dziś wiadomo, że Joanna i jej ojciec są ze sobą skłóceni. 8 stycznia 2022 roku strzelał do jej matki i Antka Królikowskiego. Było blisko tragedii. Matka aktorki, Małgorzata Opozda, miała wówczas udać się do ich wspólnego domu w Busku-Zdroju, aby zabrać swoje rzeczy. Niestety mężczyzna uniemożliwił wejście na posesję, na terenie której wcześniej pozmieniał zamki. Strzelał do osób znajdujących się za drzwiami, a wszystko nagrywał, po czym umieścił nagrania w sieci. Szybko jednak je skasował. Obie strony poszły z tą sprawą na policję. Więcej zdjęć Joanny Opozdy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.