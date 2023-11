Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najpopularniejszych par w show-biznesie. Od lat odnoszą ogromne sukcesy. Ponadto zakochani chętnie pokazują swoje życie prywatne w mediach społecznościowych. Udowadniają, że pomimo upływu lat, uczucie między nimi nie słabnie. Ostatnio Lewandowska opublikowała urocze zdjęcie z ukochanym. Na fotografii można zauważyć przytulającą się parę. To jednak nie wszystko. Fani dopatrzyli się pewnego szczegółu.

Zobacz wideo Lewandowska o mężu. Zdradziła sekret jego młodego wyglądu

Robert Lewandowski pokusił się o zabieg upiększający? Fani mają nową teorię

Anna Lewandowska często publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych. Fani trenerki fitness uwielbiają patrzeć na kadry rodzinne. Nic więc dziwnego, że fotografie z ukochanym cieszą się ogromną popularnością. Wtulona para przyciągnęła jednak uwagę internautów z nietypowego powodu. Celebrytka zapozowała w naturalnej odsłonie. Lewandowska jednak nierzadko prezentuje się bez makijażu. A Robert? Obserwatorzy zauważyli pewną zmianę w jego wyglądzie. Tym razem chodziło o... rzęsy! Niektórzy z komentujących byli przekonani, że sportowiec pokusił się o specjalny zabieg, aby były dłuższe i wyraźniejsze. "Skąd Lewy ma takie rzęsy? Zazdrość", "Jak po zabiegu", "Robert rzęsy jak ta la la!" - czytamy pod postem na Instagramie. A wy co sądzicie? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Anna Lewandowska, Robert Lewandowski fot. KAPIF.pl

Anna Lewandowska nie ukrywa, że poprawiła urodę

Anna Lewandowska jakiś czas temu przyznała się do zabiegu z zakresu medycyny estetycznej. Znana trenerka fitness ujawniła w rozmowie z Sobień-Górską wyznała, że operacyjnie poprawiła biust. Podjęła tę decyzję po urodzeniu i wykarmieniu dwóch córek. Wyznała, że zależało jej wyłącznie na walorach estetycznych. Stwierdziła, że nie czuła się dobrze w swoim ciele. Zabieg pomógł jej odzyskać pewność siebie. - Mój mąż widział, jak się fatalnie czułam i powiedział, że jeśli chcę to zrobić, jeśli to sprawi, że będę się czuć lepiej, pewniej, to on mnie w tym wspiera - mówiła wówczas. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Anna Lewandowska przyznała się do operacji. Zapozowała w żółtym troju. Co za figura!