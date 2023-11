Operator miał wypadek na planie filmu Patryka Vegi. Zapadł prawomocny wyrok

W piątek trzeciego listopada zapadł prawomocny wyrok ws. Ireneusza S., który 21 grudnia 2016 r. postrzelił operatora Petro Aleksowskiego na planie filmu „Czerwony punkt" Patryka Vegi. Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie zaznaczyła, że dowody jednoznacznie wskazują, że były żołnierz GROM dopuścił się wskazanego czynu, przy czym działał nieumyślnie, jak podaje "Wprost". Wyrok jest prawomocny. Wcześniej, 21 kwietnia Ireneusz S. został uznany przez sąd pierwszej instancji winnym nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u pokrzywdzonego. Obrońca oskarżonego wciąż utrzymuje, że zdarzenie mogło być wynikiem innych czynników niż oddanie strzału przez oskarżonego.

Operator postrzelony na planie filmu Vegi. Ta sprawa ciągnie się od lat

Do zdarzenia doszło na lotnisku na warszawskim Bemowie podczas kręcenia sceny, w której zamaskowany siedzący w śmigłowcu oddaje strzał. Niestety, maszyna niebezpiecznie zbliżyła się do stojącego na podnośniku operatora. Wtedy padł strzał, jednak okazało się, że były GROM-wiec - Ireneusz S. strzelił do niego nie ślepakiem, ale ostrym pociskiem. Kula trafiła operatora w udo i roztrzaskała mu kość. Po wypadku Petro Aleksowski przeszedł operację, poruszał się na wózku inwalidzkim, a później przy pomocy balkonika. W 2019 roku operator miał poruszać się o lasce, jak informowała TVP3. Sprawa trafiła do sądu. Proces karny rozpoczął się w 2019 roku w Sądzie Rejonowym Warszawa-Wola. "Mam nadzieję, że w tej sprawie zapadnie sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Ten wypadek całkowicie zmienił moje życie" - powiedział wówczas TVP3 przed pierwszą rozprawą Petro Aleksowski. Więcej zdjęć Patryka Vegi oraz Petro Aleksowskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Jak informuje "Wprost" u byłego żołnierza ujawniono cztery sztuki amunicji. Trzy z nich były wykonane inaczej niż pocisk, który ranił operatora. "Dwa strzały próbne mogły dać inny wynik niż wystrzelony w stronę oskarżonego" – mówiła sędzia. W oddzielnym procesie Aleksowski walczy o odszkodowanie z producentem "Czerwonego punktu" - Opus Film. Reżyser Patryk Vega z własnej kieszeni wpłacił 100 tys. zł na rehabilitację operatora, jak informował w kwietniu br. natemat.pl