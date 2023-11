Katarzyna Warnke o swoim typie faceta. To ją pociąga. 'Zawodnik MMA odpada'

Życie uczuciowe Katarzyny Warnke od dawna budziło zainteresowanie mediów. Aktorka jakiś czas temu rozstała się z Piotrem Stramowskim i jest aktualnie singielką. W jej życiu zawodowym wszystko układa się wyśmienicie. Właśnie możemy oglądać ją w najnowszej produkcji Netfliksa "Absolutni debiutanci". Serial opowiada historię nastoletnich przyjaciół, którzy marzą o tym, aby dostać się do szkoły filmowej. Charyzmatyczna Warnke wcieliła się w rolę Tamary, mamy głównej bohaterki. Aktorka pojawiła się ostatnio na Kanale Sportowym i opowiedziała o ostatnich wydarzeniach ze swojego życia. Warnke wyznała też, jaki typ mężczyzny ją pociąga.

Katarzyna Warnke w "Niech gadają" zdradziła Małgorzacie Domagalik, jaki ma typ faceta. "Nie mogłabym być z zawodnikiem MMA"

Katarzyna Warnke pojawiła się ostatnio w programie "Niech gadają" Małgorzaty Domagalik, który można oglądać na Kanale Sportowym w serwisie YouTube. Aktorka znana jest z otwartości i nie ma dla niej tematów tabu. W intymnej rozmowie z dziennikarką wróciła pamięcią do trudnego dnia rozwodu ze Stramowskim i opowiedziała o emocjach, które towarzyszyły jej tego dnia. Był także czas na poruszenie dużo lżejszych kwestii. Warnke przyznała, że jest sama, ale to nie znaczy, że nie myśli o mężczyznach. Kiedy Małgorzata Domagalik poruszyła temat idealnego partnera, aktorka przyznała, że zawsze wyobrażała sobie życie u boku sportowców. Jaki jest jej typ? Jak się okazuje, ma jasno określone preferencje.

Nie mogłabym być z zawodnikiem MMA, za dużo stresu. Piłkarz? Ciała piłkarzy mi się zawsze podobały. Lubię sportowe ciała - wyznała Warnke.

Aktorka wielokrotnie poruszała w mediach niewygodne tematy. Kiedy była jeszcze w związku ze Stramowskim w podkaście u Żurnalisty mówiła o swoich preferencjach seksualnych. Podkreślała, że nie interesują jej przelotne znajomości. - Jestem bardzo wrażliwa i zupełnie przypadkowa sytuacja, żeby wyhaczyć kogoś w barze nigdy mi się nie zdarzyła. Muszę poobserwować kogoś, żeby się zakochać, muszę się dowiedzieć czegoś, ktoś z mojego otoczenia musi go znać. To jest dłuższy proces i wtedy jestem gotowa na romans. Ta moja wrażliwość sprawia, że byłabym zbyt rozedrgana, żeby się skupić, żeby mieć orgazm. Może niektórym wydawać się to nudne, ale w niewygodnym samochodzie ja się do tego nie nadaję, w windzie też nie, w krzakach też. Zupełnie mnie takie sytuacje nie interesują. Im więcej mam komfortu, tym bardziej rozkwitam. Więc małżeństwo mi służy. A to, że trzeba to urozmaicić i jak to zrobić, żeby nie naruszyć granic, to jest najciekawsze - wyznała.

