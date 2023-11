Hakiel pospieszył się z tatuażem dla Dominiki? "Nie jest to dobrym pomysłem" [PLOTEK EXCLUSIVE]

Marcin Hakiel zna się z Dominiką od niedawna. Mimo krótkiego stażu związku, zakochani są tak bardzo pewni swoich uczuć, że przyozdobili ciała pierwszymi literami swoich imion. Ostatnio partnerka tancerza pochwaliła się zdjęciem, na którym widać, że od teraz na jej palcu wytatuowana jest litera M, a u Hakiela można zauważyć literę D. Tatuatorka z jednego z warszawskich salonów w Warszawie, którą Plotek poprosił o komentarz w tej sprawie, nie jest takim rozwiązaniem zachwycona.

REKLAMA

Zobacz wideo Tatuaże uratowały życie Mai Sablewskiej

Marcin Hakiel i Dominika pospieszyli się z tatuażami? Ekspertka ocenia ich decyzję

Gdy jedna z internautek stwierdziła, że biorąc pod uwagę krótki staż związku, zakochani poczynili dość odważny krok, Dominika szybko pospieszyła z odpowiedzią. "Do odważnych świat należy" - skwitowała na Instagramie. Agata Kacperczyk z White Rat Tattoo w Warszawie uważa, że dla zakochanych lepsze, a przede wszystkim bezpieczniejsze od tatuowania swoich inicjałów, jest zdecydowanie się na inne rozwiązanie, które poleca. - Tatuowanie imion partnera/partnerki szczególnie z krótkim stażem związku nie jest dobrym pomysłem. Dużo par przychodzi do mnie z chęcią wykonania tatuażu z inicjałami drugiej połówki, na szczęście w większości przypadków udaje mi się namówić klientów na coś bardziej symbolicznego - coś co wspólnie im się kojarzy/przypomina o sobie - mówi Plotkowi ekspertka, zapytana o tatuaże Marcina i Dominiki.

Taka pamiątka jest o wiele lepszym pomysłem niż imię ukochanej osoby - co gdy się rozstaniemy, znajdziemy nową miłość, a na ręku będzie wytatuowany ex? Każdy klient w takim przypadku zasłania stary tatuaż albo próbuje go sobie usunąć - co często nie jest takie proste. Laserowe usuwanie tatuaży to długotrwały proces, który może trwać nawet dwa-trzy lata i często nie da się usunąć tatuażu całkowicie - dodaje tatuatorka.

Nie rozmawia z Katarzyną Cichopek

Podczas gdy nowy związek Marcina Hakiela kwitnie i tancerz nie szczędzi relacji z ukochaną, jego relacje z byłą żoną, Katarzyną Cichopek, mocno się oziębiły. - Nie mamy żadnych relacji. Nawet ostatnio o dzieciach nie rozmawiamy. Właściwie w ogóle nie rozmawiamy, tylko piszemy czasem na WhatssApp, ale to jest dosłownie raz na miesiąc coś - powiedział niedawno Hakiel na Pudelku. Przypomnijmy, że owocem ich 17-letniego małżeństwa jest syn Adam i córka Helena, którzy zdążyli już polubić się z partnerką taty.