Partnerka Marcina Hakiela na starych zdjęciach. Inna fryzura to nie wszystko

Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek związał się z tajemniczą Dominiką, która ukrywała swój wizerunek. Ich związek jednak nie przetrwał, o czym poinformowała w rozmowie z jednym z portali. Tym samym potwierdziła krążące od jakiegoś czasu plotki - fani od razu zauważyli, że u tancerza nie wszystko gra. Hakiel jednak nie narzekał długo na samotność. W październiku w wywiadzie dla Żurnalisty ujawnił, że znów się z kimś spotyka. Jego wybranką ponownie jest Dominika, która prowadzi na Instagramie profil o nazwie "_de_bonbon_". Para chętnie publikuje w sieci wspólne zdjęcia. Marcin Hakiel już zdążył pojawić się z nową ukochaną na gali Woman Power, gdzie nie szczędzili sobie uczuć. Wiele wskazuje na to, że poważnie traktują swoją relację, bo nawet zrobili wspólne tatuaże. Partnerka tancerza obecnie nosi długie, ciemne włosy. Nie zawsze jednak tak było. Jak wyglądała kiedyś?

REKLAMA

Zobacz wideo Stępień i Hakiel razem w "Tańcu z Gwiazdami"?

Partnerka Marcina Hakiela na starych zdjęciach

Na Instagramie Dominiki możemy znaleźć jedno zdjęcie z 2016 roku. Wówczas również nosiła ciemne włosy. Uwagę zwraca także opalenizna - prawdopodobnie jest to pamiątka z wakacji. Partnerka Hakiela na fotografii nie ma też mocnego makijażu.

Partnerka Marcina Hakiela na starych zdjęciach fot. Instagram.com/_de_bonbon_

Na nowszych zdjęciach możemy zauważyć jednak, że przez jakiś czas miała jaśniejsze włosy. W oczy rzucały się także piegi, których tak dobrze nie widać na ostatnich fotografiach. Na jej profilu znajdują się głównie ujęcia z wakacji czy wypadów ze znajomymi. Więcej starych zdjęć partnerki Marcina Hakiela znajdziecie w galerii na górze strony.

Partnerka Marcina Hakiela na starych zdjęciach fot. Instagram.com/_de_bonbon_

Marcin Hakiel poznał dzieci z nową partnerką

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek doczekali się dwójki dzieci - syna Adama i córki Heleny. Po rozwodzie ustalili opiekę naprzemienną. Tancerz w rozmowie z Pudelkiem ujawnił, jakie relacje z dziećmi ma jego nowa ukochana. - Z synem słuchają podobnej muzyki, więc idealnie. Z córką też wszystko okej. Nie budujmy tutaj, nie wiadomo jakiej historii. To nowa relacja, moje dzieci też są już duże, syn ma już 14 lat, córka w grudniu będzie miała dziesięć, więc to nie jest tak, że ktoś specjalnie musi się nimi zajmować - powiedział i dodał. - Dzieci to nie jest żaden problem. Poza tym ja mam tydzień dzieci i mieszkamy sami, więc to się wszystko ułoży.