Justyna Kowalczyk podjęła te decyzje po śmierci męża. "Życie jest za krótkie"

Mąż Justyny Kowalczyk zginął 17 maja 2023 r. podczas zejścia ze szczytu Jungfrau. Kacper Tekieli chciał zdobyć wszystkie czterotysięczniki. Informacja o śmierci dotarła do mediów dzień później, gdy odnaleziono jego ciało. Alpinista zmarł, robiąc to, co kochał najbardziej. Podczas ostatniej wyprawy towarzyszyła mu żona oraz dwuletni syn. Justyna Kowalczyk w mowie pogrzebowej zadeklarowała, że: "będziemy żyć tak, jak Kacper nas nauczył. Nauczył nas, że trzeba żyć, bo życie jest za krótkie, żeby się przejmować pierdołami. Będziemy zdobywać góry" - zapowiedziała.

Justyna Kowalczyk trzyma się postanowień i dotrzymuje słowa złożonego zmarłemu mężowi

Była biegaczka narciarska realizuje obietnicę złożoną zmarłemu mężowi. Co jakiś czas pokazuje w sieci, jak z synem bądź samotnie wybiera się na wyprawy i zdobywa kolejne góry. Jeszcze niedawno była we Włoszech, gdzie weszła na sięgający ponad trzy tysiące m n.p.m. szczyt w Dolomitach - Tofana di Mezzo. Justyna Kowalczyk zdecydowała się też na zablokowanie możliwości zamieszczania komentarzy na jej profilach w mediach społecznościowych, ale mimo to raz na jakiś czas dodaje nowe posty. W ten sposób stara się trzymać kontakt z fanami i pokazywać, co u niej słychać. Jedna z ostatnich publikacji obrazowała jej syna Hugo na tle Zatoki Gdańskiej. "Różowy Kotełek-Panterek" - napisała pod fotografią. Poza tym sportsmenka konsekwentnie trzyma się tego, by nie pokazywać wizerunku syna w sieci. Choć dodaje jego zdjęcia, to wybiera tylko te kadry, na których twarz malucha jest zasłonięta.

Justyna Kowalczyk pokazała tablicę upamiętniająca Kacpra Tekielego

Od chwili śmierci męża Justyna Kowalczyk co jakiś czas wrzuca do sieci relacje, w których wspomina ukochanego. Nieraz są to zdjęcia z górskich wypraw, a kiedy indziej archiwalne i niepublikowane wcześniej kadry, bądź ściskające serca wpisy. Jakiś czas temu biegacza poinformowała fanów, że w górach zostało specjalnie utworzone miejsce upamiętniające Kacpra Tekielego. "Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wczoraj byli tam ze mną i Hugonkiem" - przekazała na Instagramie.