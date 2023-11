Lara Gessler pierwszy raz w towarzystwie Piotra Szeląga pojawiła się publicznie w 2019 roku. Wcześniej córka Magdy Gessler była żoną Pawła Rucza, jednak ich małżeństwo trwało zaledwie dwa lata. Z Piotrem Szelągiem w 2020 roku wzięła ślub cywilny - wtedy była już w ciąży z córką Neną. Zanim do tego doszło, jej partner określał ich związek "rzymskim małżeństwem".

REKLAMA

Zobacz wideo Lara Gessler o trudnej stronie macierzyństwa. Jej związek się zmienił

Lara Gessler i Piotr Szeląg tworzyli "rzymskie małżeństwo"

Piotr Szeląg był przeciwnikiem ślubów, o czym szerzej opowiedział w wywiadzie dla portalu WP Kobieta. "Rzymskie małżeństwo" oznacza, że jest ono prywatną sprawą małżonków, a o jego ważności decydują oni sami, a nie akt prawny. "Dla Rzymian małżeństwo było relacją faktyczną. Nie zaczynało się od ślubu, tylko od faktycznej chęci pozostawania razem jako mąż i żona. Dopiero wpływy filozofii chrześcijańskiej sprawiły, że zaczęto uważać ślubowanie sobie za coś istotnego prawnie. Myślę, że ten format był preferowany również dlatego, że wygodne dla państwa jest wiedzieć gdzie, kto i z kim jest. I teraz pojawia się pytanie: czy ja chcę, żeby państwo ingerowało w tę sferę? Czy ja chcę, żeby ktokolwiek ingerował w tę sferę? Ja jestem zwolennikiem tego, żeby ludzie robili to, co chcą i co czują możliwie w każdym momencie, jeśli kochają" - mówił.

Jesteśmy z Larą, żyjemy sobie razem i jest nam świetnie. Ja nie muszę przed tym uciekać. Bardziej chodzi mi o to, żeby ludzie myśleli o tym, co robią, a nie robili pewne rzeczy, nie dając sobie czasu na myślenie - dodał.

Lara Gessler i Piotr Szeląg byli 'rzymskim małżeństwem' fot. KAPiF

Lara Gessler i Piotr Szeląg odnowili przysięgę w Zakopanem

W grudniu 2021 roku Lara Gessler i Piotr Szeląg wzięli drugi ślub w górach i zorganizowali wesele. Celebrytka tłumaczyła, że to ta uroczystość była dla nich tą "prawdziwą". "Pierwszy ślub był cywilny. Chcieliśmy dopiąć formalności przed porodem. Nie było na nim naszych bliskich. Nawet mojej mamy, bo dostaliśmy termin poza Warszawą i to jakimś cudem. Dla nas to ten ślub teraz był tym pierwszym. Z ludźmi, którzy nas kochają i dobrze nam życzą" - pisała na Instagramie. Dziś Lara Gessler i Piotr Szeląg wychowują dwójkę dzieci. We wrześniu 2022 roku przyszedł na świat ich syn Bernard.

Lara Gessler i Piotr Szeląg byli 'rzymskim małżeństwem' fot. Instagram.com/lara_gessler