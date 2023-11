Informacja o nagłej śmierci Cezarego Olszewskiego okazała się dla wszystkich miłośników tańca prawdziwym szokiem. 42-latek zmarł niespodziewanie. Jego ciało zostało znalezione w jednym z ostrołęckich hoteli. Wiadomo już, że pogrzeb tancerza odbędzie się w sobotę 4 listopada. Zaskakujący jest jednak fakt, że uroczystości zaplanowane zostały na aż dwa dni. To niemałe odstępstwo od polskiej tradycji. Szczegóły dotyczące pochówku Olszewskiego pojawiły się w krótkim nekrologu.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Werner opowiedziała o śmierci ojca

Dla Cezarego Olszewskiego zaplanowano niezwykły pogrzeb. Uroczystości pożegnalne potrwają aż dwa dni

Niedawna śmierć Cezarego Olszewskiego wywołała niemałe zamieszanie. 42-latek nie uskarżał się na żadne przewlekłe choroby. Jego ciało zostało znalezione w jednym z hoteli w Ostrołęce. To rodzinna miejscowość tancerza. Nic więc dziwnego, że właśnie tam zostanie on pochowany. Złożenie ciała do grobu zaplanowano na 4 listopada.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 2023-11-04 o godz. 14:00. Msza św: kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce (Klasztor) Cmentarz: parafialny w Ostrołęce, ul. Kujawska. Wystawienie ciała w Domu Pogrzebowym, ul. Kujawska 13 w Ostrołęce. Wyprowadzenie odbędzie się 4.11.2023, o godz. 13:45. Różaniec: piątek, godz. 18:00; sobota, godz. 12:45 - wyczytaliśmy z nekrologu Cezarego Olszewskiego opublikowanego przez portal eostroleka.pl.

Znamy szczegóły dotyczące pogrzebu Cezarego Olszewskiego Znamy szczegóły dotyczące pogrzebu Cezarego Olszewskiego. Fot. KAPiF

Zwycięzca "Tańca z gwiazdami" zmarł w jednym z hoteli. Informację o śmierci opublikował jeden z lokalnych portali

O tym, że Cezary Olszewski nie żyje, poinformował portal eostroleka.pl. Tancerz zyskał ogromną popularność dzięki udziałowi w "Tańcu z gwiazdami". W siódmej edycji tanecznego show udało mu się wywalczyć kryształową kulę u boku Magdaleny Walach. Olszewski w chwili śmierci miał 42 lata. Jego rodzina nie spodziewała się takiego obrotu spraw.

Odnotowaliśmy zgon 42-letniego mężczyzny w jednym z hoteli na terenie Ostrołęki. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności wyjaśniające. Ustalana będzie także przyczyna zgonu mężczyzny - powiedział kom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce portalowi moja-ostroleka.pl.

Znamy szczegóły dotyczące pogrzebu Cezarego Olszewskiego Znamy szczegóły dotyczące pogrzebu Cezarego Olszewskiego. Fot. KAPiF