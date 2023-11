Katarzyna Grochola w najnowszym wywiadzie mówi o tym, co jej zdaniem powinno zmienić się w Polsce. Mimo głębokiej wiary mocno skrytykowała to, co zrobili w kraju politycy PiS-u.

Grochola rozlicza PiS: Jestem katoliczką, ale to, co wprowadzili to dramat