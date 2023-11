Klaudia Kuriata występująca w sieci pod pseudonimem Maabble to popularna w Polsce tiktokerka. Jej profil na portalu obserwuje już 1.6 miliona osób. Zajmuje się głównie tematyką lifestylową i makijażową. Niedawno podzieliła się z fanami niespodziewaną wiadomością. Influencerka wzięła ślub, a relacją z uroczystości podzieliła się w mediach społecznościowych. Wśród licznych gratulacji pojawiło się także sporo komentarzy krytykujących suknię ślubną panny młodej.

REKLAMA

Zobacz wideo Izabela Janachowska zdradza, jakie są tegoroczne modowe trendy ślubne

Tiktokerka Maabble wzięła ślub. Internauci patrzą tylko na suknię

Na profilach Maabble znaleźć można sporo zdjęć i nagrań z Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie odbyła się uroczystość. Widać na nim nienaganną fryzurę i zachwycający makijaż panny młodej. Influencerka pochwaliła się także stylizacją, którą wybrała na tę wyjątkową okazję. Zdecydowała się na długą, białą sukienkę z rozcięciem na nodze sięgającym aż do uda i dużym wycięciem na brzuchu. Do tego dobrała jasne sandałki na szpilce.

Wielu internautów zaczęło krytykować tiktokerkę. Niektórzy twierdzili, że sukienka nadaje się bardziej na plażę niż taką uroczystość. Oberwał też bukiet, który składał się z białych i różowych róż. "Halloween, nikt by takiego bukietu ślubnego nie wydał", "Taka sukienka na plażę raczej, ale co kto lubi", "Ten bukiet. Jak do cioci na imieniny", "Ale czemu biała sukienka?" - czytamy pod jednym z filmów. Nie wszyscy byli jednak tak krytyczni. Wśród komentarzy przeważały pozytywne opinie. Większość obserwatorów, zamiast zwracać uwagę na strój Maabble, życzyli po prostu szczęścia.

Suknia ślubna tiktokerki Maabble Suknia ślubna tiktokerki Maabble fot. tiktok/maabble

Stylista komentuje suknię ślubną Maabble. "Kontrowersyjna"

W związku z zamieszaniem, jaki wywołała w mediach społecznościowych suknia ślubna Klaudii Kuriaty, postanowiliśmy zapytać o głos eksperta. Komentarza udzielił Michał Musiał, stylista oraz redaktor modowy. Przyznał, że kreacja Maabble należy do odważnych. Zgodził się także z niektórymi komentarzami internautów.

Tiktokerka postawiła na wyjątkowo kontrowersyjną stylizację. Zdecydowała się na mocno eksponującą ciało sukienkę. Mimo tego, ze kreacja była długa, to raczej nie nadawała się na tego typu okazję. Odsłonięty brzuch i wyeksponowana noga zdecydowanie lepiej sprawdziłyby się na plaży. Mimo że sukienka sama w sobie nie była zła, to powstał tu pewien zgrzyt. Chodzi o kontekst. Nie to miejsce, nie ta okazja, nie ta stylizacja - ocenił.