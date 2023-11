Roksana Węgiel i Kevin Mglej wybrali się ostatnio na wyprawę w góry. Producent muzyczny udostępnił zdjęcie z ukochaną ze szczytu i opublikował także swój wiersz. "Mój ulubiony" - skomentowała urzeczona wokalistka. Para zaplanowała już nawet swój ślub, który ma się odbyć w 2024 roku. Jak się jednak okazuje, nie zawsze w tej relacji było kolorowo. Roksana Węgiel w jednym z ostatnich wywiadów opowiedziała o trudnych początkach z Kevinem Mglejem. Hejt, z którym musieli się borykać, był ogromnym testem dla ich związku.

REKLAMA

Zobacz wideo Beata Kozidrak wróciła wspomnieniami do początków związku z byłym mężem. Wszystko przez Roksanę Węgiel i Kevina Mglej

Roxie Węgiel o trudnych początkach relacji z Kevinem Mglejem. "To jest bardzo niesprawiedliwe"

Roksana Węgiel z Kevinem Mglejem najpierw spotykała się w tajemnicy i dopiero po 18. urodzinach ogłosiła to światu. Niedługo potem para się zaręczyła, co od razu spotkało się z ogromną krytyką. Dlaczego aż tak negatywnie odbierano ich relację? Kevin Mglej jest starszy od wokalistki o osiem lat i ma dziecko z poprzedniego związku. Sugerowano, że Roxie za szybko decyduje się na tak poważny krok z mężczyzną "z przeszłością". W ostatnim wywiadzie dla RMF FM wokalistka podkreśliła, jak przez wszechobecny hejt trudne były początki ich relacji.

To, czego się o sobie naczytał, to co nas spotkało przez ostatnie miesiące, przez ostatni rok tak właściwie, no to jest bardzo niesprawiedliwe. I tylko to mnie tak boli (...). Łatwo jest komuś zniszczyć życie w taki sposób - podkreśliła Roxie.

Roxie podkreśliła, że sama jest przyzwyczajona do ataków w sieci, bo weszła w świat show-biznesu jako zaledwie 12-latka. Przez te lata dorastania w show-biznesie wyrobiła sobie grubą skórę i nie przejmuje się opiniami na swój temat. Inaczej jest w przypadku bliskich jej osób, które do tej pory żyły z dala od blasku fleszy. - Obelgi skierowane w moją stronę jestem w stanie znieść bez mrugnięcia okiem. Po tylu latach bycia w tej branży i mierzenia się z tym... Aczkolwiek krzywdzące jest to, co ludzie wypisują na temat Kevina i na temat naszej relacji - powiedziała.

Kevin Mglej i Roksana Węgiel Kevin Mglej i Roksana Węgiel; fot. kapif.pl

Roksana Węgiel starała się wspierać Kevina Mgleja, kiedy stał się ofiarą hejterskich ataków. "Nie mogę się do dziś pogodzić z tym, co ludzie tworzyli"