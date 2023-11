Tomasz Karolak jest jednym z najpopularniejszych aktorów. Od lat gości w show-biznesie, a widzowie pokochali go za jego charyzmatyczne role. Najczęściej kojarzony jest z komedią "Listy do M." lub z serialem TVP "Rodzinka.pl". Mimo to aktorstwo nie wypełnia jego życia aż po brzegi. Tomasz Karolak spełnia się również w roli muzyka oraz dyrektora artystycznego teatru IMKA. Ostatnio aktor został zaproszony na rozmowę do Żurnalisty. W trakcie wywiadu zdradził kilka tajemnic, których wcześniej nie ujawniał. Ile potrzebuje, by godnie żyć? Kwota jest powalająca.

Tomasz Karolak zapytany o pieniądze. Tyle potrzebuje, by godnie żyć

Tomasz Karolak gościł w wywiadzie Żurnalisty, który znany jest z tego, że wyciąga od swoich gości wiele kontrowersyjnych tematów i rzeczy, o których wcześniej nie wspominali. Tak samo było w przypadku aktora. Gwiazdor bez wahania zdradził, że był zakochany trzy razy. Powiedział również, że wierzy w istnienie UFO. Wyznał, że stara się być dobrym człowiekiem i nigdy nie sięgnął po narkotyki. Podczas rozmowy Tomasz Karolak odpowiedział również na pytanie, czy kiedykolwiek zdarzyło mu się zapłacić za seks. Okazuje się, że i takie zdarzenie miało miejsce w jego przeszłości.

Nie da się ukryć, że najbardziej kontrowersyjną kwestią były jednak pieniądze. Aktor został zapytany o to, za jaką kwotę może przeżyć miesięcznie, tak, by zapewnić sobie godne warunki i zaspokoić potrzeby. Tomasz Karolak stwierdził, że aktorzy w Polsce nie zarabiają kokosów. Przyznał, że aby godnie żyć, potrzebuje aż kilkudziesięciu tysięcy złotych - Ile pieniędzy potrzebujesz miesięcznie do szczęśliwego życia? - zapytał prowadzący rozmowę. - 40 tysięcy - odparł Karolak. Trzeba przyznać, że ta kwota wielu może wydawać się zawrotna.

Tomasz Karolak o duchowej przemianie

Jakiś czas temu Tomasz Karolak wystąpił w podcaście u Michała Figurskiego. Wówczas aktor również zadziwił wyznaniem. Przyznał, że przeszedł swego rodzaju duchową przemianę. W związku z tym postanowił zmienić wiarę. Teraz czuje się o wiele lepiej. - Okazało się, że jestem protestantem. Doszedłem do takiego wniosku i będę zmieniał wyznanie. Mówię poważnie. (...) To duchowe uleczenie - opowiadał Karolak.