Agnieszka Włodarczyk poza paroma dość zapamiętanymi epizodami w kultowych polskich produkcjach zasłynęła tym, że długo szukała miłości. Na początku kariery była w czteroletnim związku z prezenterem telewizyjnym Rafałem Kosińskim. Następnie związała się z przedsiębiorcą Jakubem Sićkiem, który był również jej menedżerem. Rozstali się w 2011 roku po dziewięciu latach związku. W latach 2012–2016 jej życiowym partnerem był aktor Mikołaj Krawczyk, który zostawił dla niej żonę Anetę Zając i dwoje dzieci. Do historii polskiej popkultury przeszedł ich wspólny wywiad w "Vivie", gdzie określili się mianem "ciała astralnego". W 2020 roku związała się z o osiem lat młodszym triathlonistą Robertem Karasiem. 7 lipca 2021 roku urodził się ich syn Milan. Aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych. Tym razem podzieliła się gorzką refleksją na temat Halloween.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Karaś trenuje z synem

Agnieszka Włodarczyk rozprawia na Instagramie o Halloween. Jej zdaniem jest niestosowne

W czasie gdy inne gwiazdy chwaliły się swoimi przebraniami na Halloween, aktorka nie publikowała podobnych zdjęć. Już po wszystkim podzieliła się swoimi przemyśleniami. Jej zdaniem zabawa, podczas której ludzie przebierają się za truposzy oblanych krwią, jest "niestosowna" w obliczu tego, co dzieje się na świecie (zapewne miała na myśli wojny, takie jak ta w Izraelu czy też w Ukrainie).

Jak wam minął wczorajszy dzień? Trzymacie się? Bezpiecznie wróciliście do domów? Tutaj oprócz poprzebieranych dzieci, dzień był zwykły. Wszystko otwarte, ludzie normalnie pracowali. Powiem wam, że w kontekście tego co dzieje się teraz na świecie, ten cały Halloween, przebieranki za trupy, krew na ubraniach, czy wymazane w niej twarze jakoś wydały mi się niestosowne. Nie teraz, nie w takiej sytuacji, nie w tym czasie - napisała, dodając swoje pozowane czarno-białe zdjęcie, na którym melancholijnie spogląda w okno.

Agnieszka Włodarczyk rozprawia o Halloween na Instagramie. Wydaje jej się być 'niestosowne' Agnieszka Włodarczyk rozprawia o Halloween na Instagramie. Wydaje jej się być 'niestosowne' fot. kapif

Z Włodarczyk nie zgadzali się wszyscy fani. Ich zdaniem przebieranki i zbieranie cukierków przez dzieci daje im dużo radości. "Przebieranie i zbieranie cukierków daje naszym dzieciom dużo radości. Każda radość dziecka jest bezcenna" - pisała jedna z fanek. Inna dodała, że nie ma też co popadać w skrajności.

"Ja uważam, że nie ma też co popadać w paranoję, skrajności. Wojna jest straszna i wszyscy o tym wiedzą, to co dzieje w Palestynie jak i Izraelu jest straszne i nie powinno mieć miejsca, nigdy. To, co dzieje się w Ukrainie jest straszne i również nie powinno mieć nigdy miejsca. Ale pomimo tych strasznych wiadomości, które do nas spływają, jednak żyjemy dalej, normalnie funkcjonujemy i nie powinniśmy przez to czuć poczucia winy. Czy można odpuścić sobie przebrania kościotrupów? Duchów? Kostuch? Można. Czy trzeba? No nie (...)". Więcej zdjęć filozofki Agnieszki Włodarczyk znajdziecie w naszej galerii na górze strony.