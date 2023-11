Doda od początku swojej kariery kojarzona jest z kiczem, kontrowersyjnymi wypowiedziami i wielokrotnie była obiektem drwin. Kiedy pojawiła się w show-biznesie pojęcie "celebryty" dopiero się kształtowało, a na rynku zaroiło się od tabloidów tworzonych na wzór ich zagranicznych odpowiedników. Wokalistka często wychodziła przed szereg, więc szybko stała się tematem numer jeden w tego typu prasie. Przez lata wpisywana była w stereotyp niezbyt inteligentnej i wulgarnej blondynki, a sama poniekąd bawiła się tą konwencją i tym samym podsycała rozgłos. Kiedy wokalistka wspomniała, że jest członkinią Mensy, nikt nie chciał w to uwierzyć. Właśnie ponownie pokazała swój dyplom.

Doda pokazała dyplom Mensy. "Pokazałam wszystkim, że kobieta może być sexy i mieć diabelską inteligencję"

Doda 1 listopada z okazji Wszystkich Świętych odwiedziła dom rodzinny w Ciechanowie. Mama wokalistki jest jej największą fanką i zbiera wszystkie pamiątki związane z karierą córki. W jednym z pomieszczeń na ścianie w domu rodziców Dody wisi dyplom Mensy Polska. Temat ilorazu inteligencji Dody był kiedyś przedmiotem publicznej debaty. Nikt nie wierzył w jej zapewnienia o ponadprzeciętnym wyniku na teście. Jak widać, ma na to nawet papier. Podczas testu inteligencji Doda uzyskała wynik 156 IQ, który osiąga zaledwie jeden procent populacji i tym samym zakwalifikowała się do wstąpienia do Stowarzyszenia Mensa Polska. Zdjęcie z dyplomem wokalistki znajdziecie w galerii na górze strony.

Powtarzałam sobie: będę laleczką z wielkim biustem, postrzeloną blondynką, gotową zawsze dać popis na scenie, ale pokazałam wszystkim, że kobieta może być sexy, pozować nago na okładce "Playboya" i mieć diabelską inteligencję - podkreśliła kiedyś w rozmowie z magazynem "Style".

Doda Doda, fot kapif.pl

Doda o swojej inteligencji. "Jest to męczące, wolałabym być głupsza. Łatwiej by mi było w życiu"

Ostatnio mieliśmy okazję oglądać Dodę w programie Polsatu "Doda. Dream Show", który pozwolił poznać wokalistkę od zupełnie innej strony. Jak się okazuje, ludzie błędnie ją postrzegają. Nie lubi przebywać wśród tłumu i bawić się na imprezach. Czas wolny woli spędzać w domu i na łonie natury. Dzięki programowi można było zaobserwować, jak dużo w publicznej wersji Dody, jest przemyślanej kreacji. W wywiadzie z serwisem Pomponik wokalistka wyznała, czy inteligencja pomaga jej w życiu. Ta odpowiedź może was zdziwić. - Bardzo mi przeszkadza. To jest bardzo męczące. Overthinking (z ang. nadmierne myślenie przyp. red.), cały czas myślisz, cały czas analizujesz, cały czas kombinujesz w głowie. To jest bardzo męczące. Plus przewrażliwienie, plus nadaktywność. Jest to męczące, wolałabym być głupsza. Łatwiej by mi było w życiu - podkreśliła.

Doda Doda, fot. kapif.pl