Anita Werner i Michał Kołodziejczyk od kilku lat tworzą parę. Zanim się poznali, on podziwiał dziennikarkę na ekranie i w wywiadach wspominał o platonicznej miłości. - Mężczyźni często mają swój ideał: Angelinę Jolie czy Brigitte Bardot. Moim ideałem kobiety zawsze była Anita Werner - wspomniał w rozmowie z magazynem "Viva!". Oficjalnie jako para zadebiutowali podczas gali Telekamer w 2019 roku. Ich miłość trwa do dziś i są uznawani za jedną z najpiękniejszych par telewizji. Zakochani niedawno wybrali się na romantyczną randkę. Fani od razu zwrócili uwagę na uśmiech na twarzy prezenterki "Faktów".

Anita Werner i Michał Kołodziejczyk wybrali się na romantyczną randkę. Dziennikarz zwrócił uwagę na nogi ukochanej

Michał Kołodziejczyk udostępnił ostatnio zdjęcie zrobione przed wyjściem na randkę z Anitą Werner. "Z myszą najlepiej" - dodał w opisie. Para na fotografii prezentuje się wyjątkowo elegancko. Dziennikarz założył garnitur, a jego partnerka olśniła w połyskującej czarnej sukience i wysokich szpilkach. Anita Werner wybrała modną długość mini, która odsłaniała prawie całe nogi dziennikarki, co nie umknęło uwadze jej ukochanego. "Nogi do samej podłogi" - dodał. W komentarzach od razy posypały się komplementy. "Wspaniale się na was patrzy", "Nogi do nieba" - czytamy na Facebooku. Fani Anity Werner nie omieszkali też skomentować jej szerokiego uśmiechu. W "Faktach" TVN to rzadki widok, bo tego typu praca wymaga odpowiedniej powagi. "No wreszcie Werner uśmiechnięta" - dodała jedna z internautek. Zdjęcie pary znajdziecie na dole strony.

Anita Werner i Michał Kołodziejczyk www.instagram.com/anita_werner_official/

Anita Werner i Michał Kołodziejczyk. Jak się poznali? Na początku go zignorowała