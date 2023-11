Witold Paszt opuścił bliskich i fanów jako 68-latek. W związku małżeńskim z nieżyjącą już Martą Paszt doczekał się córek Natalii i Aleksandry. Pierwsza z wymienionych zabrała ostatnio głos ws. śmierci ojca podczas jednego z odcinków "Pytania na śniadanie". Potwierdziła tym samym spekulacje dotyczące Witolda Paszta. Na co dokładnie zmarł artysta?

Zobacz wideo Małgorzata Werner wspomina odejście ojca

Natalia Paszt podaje przyczynę zgonu ojca. Wszystko się wyjaśniło

Córki artysty poinformowały media o jego odejściu za pośrednictwem social mediów. Dodały, że Paszt zmarł w otoczeniu bliskich i ukochanych zwierząt. Dodały ponadto wzmiankę o długiej walce wokalisty z chorobą, co spowodowało lawinę spekulacji. Dokładna przyczyna śmierci jurora "The Voice of Senior" nie została potwierdzona, aż do jednego z odcinków śniadaniówki TVP, w którym pojawiła się Natalia Paszt. Córka artysty mówiła o wzruszających wspomnieniach związanych z ojcem. Dziennikarz śniadaniówki musiał więc zapytać o prawdziwą przyczynę śmierci założyciela zespołu VOX. "Trzy covidy, trzy covidy..." - zaczęła córka artysty. Długo przed odejściem Paszt walczył ze zdrowiem, czego nie poprawiła pandemia koronawirusa.

Miał bardzo dużo planów, jeszcze miał wielkie ambicje... - dodała Natalia Paszt.

Witolda Paszta nie ma już z nami, ale mimo tego córka czuje obecność wokalisty

Natalia Paszt miała dobre relacje z ojcem i jak się okazuje - odczuwa to po dziś dzień, mimo śmierci artysty z zespołu Vox. - Ja mam wrażenie, że jest jakieś kosmiczne połączenie między nami, absolutnie jestem o tym przekonana - zaznaczyła córka Paszta w wydaniu "Pytania na śniadanie". Co ciekawe, Natalia Paszt była związana również z ojcem zawodowo. Opiekowała się jego zespołem. Pełniła funkcję menadżerki VOX w latach 2013-2022, co wybrzmiało szczególnie w oświadczeniu Natalii Paszt, o którym pisaliśmy tutaj. Córka jurora "The Voice of Senior" dbała nie tylko o Witolda Paszta, ale i pozostałych członków grupy. Wszystkich darzyła ogromnym szacunkiem. Po zdjęcia dotyczące artykułu zapraszamy do galerii na górze strony.

