Nowy nagrobek syna Sylwii Peretti. To, co na nim umieszczono łamie serce

Patryk P. zapłacił najwyższą cenę za jazdę z niedozwoloną prędkością. Prowadził pojazd w towarzystwie trzech kolegów, którzy również odeszli. Badania wykazały, że kierowca nie był trzeźwy podczas jazdy. O tej tragedii polskie media mówią po dziś dzień. Niedawno głos w sprawie zabrała sama Sylwia Peretti, która musiała pochować 24-letniego syna. Jak obecnie wygląda jego grób?

Sylwia Peretti pochowała syna w Krakowie. Rzeźba, która znajduje się na grobie może wycisnąć łzy

O pogrzebie syna celebrytki mówiła cała Polska. Wskutek tragedii Peretti przerwała aktywność zawodową. Przestała odzywać się na Instagramie, a z cienia wyszła na chwilę, dopiero z racji pogrzebu Patryka. Grób syna Peretti jest regularnie odwiedzany - nie brakuje na nim zniczy oraz kwiatów. Pewien czas temu jego wygląd uległ zmianie, a to za sprawą pokaźnej, ciemnej rzeźby, która przedstawia matkę w chuście tulącą dziecko. To element grobu, obok jakiego nie można przejść obojętnie. Zajmuje niemałą powierzchnię nagrobka. Prawdopodobnie tym akcentem Sylwia Peretti zaznaczyła swój ogromny ból, jaki pojawił się wskutek odejścia Patryka.

Sylwia Peretti Sylwia Peretti i grób jej syna. Teraz wygląda inaczej, KAPiF.pl

Sylwia Peretti nie zostawiła sprawy syna. "Wydam wszystkie pieniądze"

W sieci krąży wiele nieprawdziwych informacji dot. odejścia Patryka i jego kolegów. Peretti nie zamierza puścić tego płazem. - Ja już nie mam nic do stracenia, więc każdy, kto w najmniejszy sposób podniósł rękę na pamięć i ducha Patryka, odpowie za to. Wydam wszystkie pieniądze, ale doprowadzę całą sprawę do końca. Na to są paragrafy. Prokuratura nie udziela nam żadnych informacji związanych ze sprawą do zakończenia śledztwa, ale jakimś cudem media docierają do wszystkich szczegółów, a my z internetu dowiadujemy się o wszystkich informacjach, również tych nieprawdziwych. Przykładem jest szeroko komentowany filmik, który miał pokazywać, jak chłopaki jeździły chwilę przed wypadkiem, a w rzeczywistości jest to film sprzed trzech lat, gdzie Patryk był pasażerem. Dowiem się, kto tak chętnie rozmawia z dziennikarzami i ile kosztowały informacje. Dowiem się, dlaczego jedyny świadek wydarzenia, który wtargnął na jezdnię w niedozwolonym miejscu, nie zareagował, nawet nie próbował udzielić im pomocy, dlaczego znikł. Potrzebuję czasu i dopóki nie dowiem się wszystkiego, nie spocznę - wyznała celebrytka w rozmowie z "Vivą!". Więcej o jej pierwszym wywiadzie po odejściu syna pisaliśmy tutaj, a po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

