Lara Gessler z ukochanym Piotrem Szelągiem od 2020 roku wynajmują mieszkanie na warszawskim Mokotowie. Lokal położony jest na ostatnim piętrze, a z okien rozpościera się zachwycający widok na Parku gen. Gustawa Orlicz-Dreszera. Apartament urządzała sama, bez pomocy dekoratorów. Na instagramowym profilu restauratorki możemy oglądać efekty jej pracy. Ostatnio opublikowała krótkie nagranie z kuchni.

Lara Gessler pokazała kuchnię. Drewno i dodatki vintage robią robotę

- Dekorowanie mieszkania to dla mnie jedna z większych przyjemności. Odzwierciedla nasz styl życia, upamiętnia podróże, ważne przeżycia i chwile. Świadomie rozciągnęłam to w czasie - mówiła Gessler w rozmowie z "Vogue". Bardzo dobrze tę pasję widać w wystroju jej kuchni, czyli pomieszczenia, które dla pasjonatki gotowania i restauratorki pełni na pewno ważną rolę w całym mieszkaniu. To, jak urządziła je celebrytka, możemy zobaczyć na ostatnim nagraniu, które opublikowała w mediach społecznościowych. W oczy rzuca się od razu klasyczna, dębowa podłoga. Z drewna wykonana została również zabudowa kuchenna. Blaty natomiast zostały wykonane w jasnym odcieniu.

Uwagę przykuwają także kafelki umieszczone nad przestrzenią z kuchenką. Pomieszczenie celebrytka udekorowała licznymi kwiatami i roślinami. Wystarczy spojrzeć na parapet, który niemal w całości został zdominowany przez obszernego kaktusa. Do wszystkiego dobrano sporo boho dodatków i ceramikę w stylu vintage.

Lara Gessler wynajmuje mieszkanie. Wyjaśniła, dlaczego

W rozmowie z Plotkiem restauratorka zdradziła, dlaczego z Szelągiem zdecydowali się na wynajem apartamentu, a nie kupno własnej nieruchomości. Przyznała, że póki co o tym, gdzie mieszka, decydują przede wszystkim szkoły, do których w przyszłości będą uczęszczać jej dzieci. Jednak nie mówi "nie" ewentualnej przeprowadzce. - Dom kiedyś - super, fajnie by było. Ale gdzie, to jeszcze los pokaże. Nie jestem osobą, która zbyt dużo planuje (...). Za duże przywiązanie do planów rujnuje trochę twoją czujność i to, aby korzystać z tego, co akurat los przyniesie - wyznała. Na koniec dodała, dlaczego ceni sobie wynajem. - Dla mnie to działa, bo nie ogranicza mojej wolności - wyjaśniła. ZOBACZ TEŻ: Lara Gessler ma problemy zdrowotne. Odwołała ważne wydarzenie.