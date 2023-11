Śmierć Ireny Szewińskiej była dość sporym zaskoczeniem dla jej bliskich. Lekkoatletka faktycznie przez jakiś czas zmagał się z rakiem, jednak jak przekazywał jej mąż, stan zdrowia się polepszał. Niestety, odeszła 29 czerwca 2018 roku w warszawskim szpitalu przy ulicy Szaserów. To była ogromna strata dla całej Polski, a wszystko przez to, jak bardzo zasłużyła się dla kraju, zdobywając siedem medali olimpijskim i wielokrotnie zajmując miejsca na mistrzostwach Europy, a także ustanawiając rekordy świata. Na jej pogrzeb dotarł z resztą nawet sam prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, który nie krył smutku. Sprawdziliśmy, jak dziś wygląda grób lekkoatletki. Jeden szczegół nawiązuje do tego, co było dla niej całym życiem.

Tak dziś wygląda grób Ireny Szewińskiej. Czuć ducha sportu

Pogrzeb siedmiokrotnej medalistki olimpijskiej odbył się 5 lipca 2018 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie. Następnie cały tłum po raz ostatni pożegnał ją na a Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach w Alei Zasłużonych. Stanął tam pomnik wykonany z czarnego kamienia i ciemnego marmuru, na którym dostrzegamy sporo nawiązań do olimpiady. Jest znicz olimpijski, pod którym dostrzegamy siedem medali. Tuż obok znajduje się zdjęcie Ireny Szewińskiej, pod którym wymieniono jej najważniejsze tytuły, takie jak "sportsmenka, medalistka Igrzysk Olimpijskich" czy "Dama Orderu Orła Białego". Widać, że w dniu Święta Zmarłych jej grób odwiedziło sporo osób. Dostrzegamy masę kolorowych kwiatów oraz świec. Część z nich została ułożona dookoła pomnika. Więcej zdjęć Ireny Szewińskiej znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Irena Szewińska miała na koncie wiele osiągnięć

Irena Szewińska była niezwykle zasłużoną polską sportsmenką. Udało jej się siedem razy zdobyć medale podczas igrzysk olimpijskich - trzy złote, dwa srebrne i dwa brązowe. Oprócz tego wielokrotnie została nagrodzona na mistrzostwach Europy. Udało jej się zdobyć najważniejsze tytuły w świecie sportu, między innymi United Press International najlepszą sportswoman świata czy też czterokrotne zwycięstwo na Plebiscycie Przeglądu Sportowego na 10 Najlepszych Sportowców Polski.

