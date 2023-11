Blanka Lipińska chętnie rozprawia o zabiegach medycyny estetycznej, którym się poddała (wydała kilkadziesiąt tysięcy złotych) czy dawnej wadze (ważyła 84 kg). Ta waga była spowodowana wzięciem antykoncepcji hormonalnej w wieku 18 lat. "A odpowiadając na pytanie, jakim cudem tyle ważyłam? Jak miałam 18 lat, to pierwszy raz wzięłam antykoncepcję i okazało się, że niestety tyję od tabletek hormonalnych. W pół roku waga skoczyła mi o 35 kg. A na diecie w ok. 3 miesiące zrzuciłam wszystko" - pisała niegdyś na Instagramie.

Blanka Lipińska schudła. Znów opowiada o odchudzaniu na Instagramie

Niedawno autorka "365 dni" opowiadała na Instagramie o chorobie, na którą choruje - insulinooporności. Przyznała jednak, że nie będzie dawać ludziom rad, bo nie jest w tym zakresie specjalistką. Poleciła za to aż trzy lekarki - powiedziała, że chodząc do trzech czuje się "przebadana od góry do dołu". Idąc do lekarza, musiała się jednak zważyć. Wyszło, że przytyła. Zauważyła również duży cellulit. Okazało się, że to insulinooporność.

Ja się nigdy nie ważyłam, tylko dla moich lekarzy musiałam się zważyć i tylko dlatego wiem, jaka była ta waga. Więc ważyłam 63 kg i co jest, słuchajcie, bardzo ważne, ja utyłam, nie zmieniając diety. Bo ja przypominam, że ja od szesnastu lat jestem na diecie bez węglowodanów. (...) Nie jem żadnego chleba, kaszy, makaronów, ziemniaków. Ja jem głównie białko - mięso, ryby, owoce morza i warzywa. Chodzi o to, że nie zmieniając nic w swoim odżywianiu, ja nagle zaczęłam tyć. Nagle dostałam takiego cellulitu na nogach, że... No to nie było nic miłego - powiedziała na Instagramie.

Lipińska dzięki wprowadzeniu odpowiedniego leczenia i nie zmieniając diety, schudła. Po kontroli skoku cukrów przy pomocy specjalnego urządzenia wyszło na jaw, że powinna jeść o odpowiednich porach. Autorka "365 dni" zachęcała więc wszystkich do korzystania z badań. Więcej zdjęć Blanki Lipińskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

No i nie zmieniając tej diety, również schudłam, (...) ważę 51 kg. "Jak mogło dotknąć to mnie?" - to było moje pierwsze pytanie do moich lekarzy. Jakim cudem mam insulinooporność, nie jedząc węglowodanów od tylu lat? (...) Jeśli macie podejrzenie w stosunku do siebie, że już za chwilę będziecie pić tylko wodę, a i tak dalej tyjecie, to ja naprawdę serdecznie was zachęcam do tego, żeby zrobić badania i pójść do spejclaisty - dodała.