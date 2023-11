Krzysztof Krawczyk uchodził za prawdziwą ikonę polskiej sceny muzycznej. Jego twórczość stała się czymś ponadczasowym, łączącym pokolenia. Kiedy 5 kwietnia 2021 media obiegła informacja o jego śmierci, świat na chwilę zamarł. Pięć dni później artysta został tłumnie pożegnany podczas mszy w łódzkiej archikatedrze, a jego ciało spoczęło na cmentarzu w Grotnikach pod Łodzią. Wiadomo, jak dziś wygląda jego grób.

Andrzej Kosmala odwiedził grób Krzysztofa Krawczyka. Tak wygląda

Święto Zmarłych to dzień, kiedy w wyjątkowy sposób pielęgnuje się pamięć o bliskich, którzy odeszli. Grób Krzysztofa Krawczyka odwiedził między innymi Andrzej Kosmala, który był jego menedżerem, który był przy nim aż do śmierci. Na jego Facebooku ukazało się zdjęcie grobu muzyka. Możemy zobaczyć, że odwiedziło go trochę osób, które zostawiły kwiaty i znicze. Od dawna stoi tam również biały miś. Jego przyjaciel pokusił się o krótki podpis pod postem. "Krzysztofie, spoczywaj w pokoju na grotnikowskiej ziemi. Niech cię bóg ma pod swoją opieką" - pisał Andrzej Kosmala. Więcej zdjęć grobu Krzysztofa Krawczyka znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Grób Krzysztofa Krawczyka przypomina scenę. Odgrodzono go od pozostałych

Grób Krzysztofa Krawczyka znajduje się w pobliżu miejsca, gdzie mieszkał. Wiadomo, że jeszcze przed śmiercią zażyczył sobie, aby w jego trumnie znalazły się mikrofon oraz okulary - rzeczy, z którymi się nie rozstawał. To jednak nie wszystkie elementy, które nawiązują do jego zamiłowania do muzyki. Sam grób przypomina scenę. Tablica została wykonana z czerwonego kamienia, symbolizującego miłość do żony i Boga, na którym wyryto podobiznę piosenkarza oraz jego imię i nazwisko. Dostrzegamy również spory krzyż. Z kolei sama płyta została wykonana z eleganckiego kamienia, który posiada stopnie. Na jednym z nich dostrzegamy złoty napis "Warto żyć", nawiązujący do tytułu jednego z albumów męża Ewy Krawczyk. Jakiś czas temu grób odgrodzono czarnym płotem i postawiono kilka drewnianych ławek.

