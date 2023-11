Blanka Lipińska zyskała ogromną popularność wskutek wydania erotyków z serii "365 dni", których część doczekała się późniejszej ekranizacji. Na Instagramie śledzi ją ponad 800 tys. użytkowników. Autorka chętnie odpowiada na ich pytania, a ostatnio zabrała głos w sprawie Halloween. Była zmuszona postawić zakaz dla najmłodszych przed wejściem do jej domu.

Zobacz wideo Lipińska o ciekawostce z planu "365 dni"

Blanka Lipińska odgrodziła się od dzieci w Halloween. "Wymazali mi całe drzwi kisielem"

W upiorną noc nie jest wiadome, czy natrafi się na cukierka czy może na psikusa. Lipińska miała do czynienia w 2022 roku z tym drugim. - Dzieci nie obchodzi to, czy ty obchodzisz Halloween, czy nie obchodzisz. Jeśli nie otworzysz im drzwi, to słuchajcie - w zeszłym roku wymazali mi całe drzwi kisielem i obsypali mąką. Mam czarne drzwi. Wszystko mam czarne. Sprzątaczka nie mogła tego posprzątać. Chyba ze cztery razy myła drzwi - wyznała na Instagramie. W tym roku autorka wzięła sprawy w swoje ręce i postanowiła zapobiec halloweenowej tragedii. Umieściła przed drzwiami czerwono-biały zakaz wejścia z ostrzeżeniami na kartkach.

W tym roku zabezpieczyliśmy się i tak wygląda wejście do mojego mieszkania. Czy to w czymś pomoże? Nie sądzę. Niestety. Może im trochę utrudni życie. Natomiast chciałabym wystosować apel do rodziców bąbelków, którzy dzisiaj puszczą bąbelki, żeby się świetnie bawiły. Uprzedźcie może dzieci, że nie wszyscy muszą chcieć się bawić i to nie jest święto przymusowe, tylko dobrowolne - oznajmiła autorka.

Blanka Lipińska Blanka Lipińska szczerze o Halloween, KAPiF.pl

Blanka Lipińska została skrytykowana przez obserwatora

"Dzień dobry, zasieki pomogły? Zastanawiam się za rok o czymś takim u siebie" - zapytała fanka Lipińską. Ta nie zwlekała z odpowiedzią. "Cisza i spokój. Polecam" - oznajmiła z dumą na InstaStories. Niektórzy jednak przyczepili się do tegorocznej metody Lipińskiej. "Jak możesz być taką wredną babą, by odgradzać się od dzieci czymś takim?" - zapytano autorkę na Instagramie. Ta nie miała już sił, by kłócić się z internautą. "Sama nie wiem, skąd we mnie taka potrzeba izolacji" - odpowiedziała z przymrużeniem oka. Po zdjęcia dot. artykułu zapraszamy do galerii.

Blanka Lipińska Blanka Lipińska nie lubi Halloween, KAPiF.pl