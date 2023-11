Magdalena Stępień pożegnała rocznego syna Oliwiera 27 lipca 2022 roku, który był owocem związku influencerki i piłkarza Jakuba Rzeźniczaka. Chłopiec długo walczył o życie. Cierpiał na rzadką odmianę guza wątroby. Obecnie Stępień pokazuje w mediach, jak wygląda jej rzeczywistość bez Oliwiera. Influencerka postanowiła wrócić do pracy i odbudować siebie. Na bieżąco pokazuje, czym się zajmuje. Co Stępień postanowiła zrobić 1 listopada?

Magdalena Stępień nie poszła na groby we Wszystkich Świętych. Wyjechała za granicę

Dubaj jest ważnym miejscem dla influencerki. To w tym mieście spędziła sporo czasu z synem. "Długo zastanawiałam się, jak będzie wyglądał ten dzisiejszy dzień. W zeszłym roku pełna żalu stałam nad grobem mojego dziecka, o krok od depresji, bez sensu dalszego życia" - zaczęła na InstaStories. "Przez ostatni rok otrzymałam dużo znaków od Oliwierka, dzięki, którym zrozumiałam, że nie ilość wizyt na cmentarzu czyni mnie dobrą matką (choć i tak chodziłam codziennie), tylko to, co mam w sercu i to, że gdziekolwiek jestem, on jest ze mną. Teraz po roku pełnym znaków wiem, że on nie chce moich łez, mojego smutku. Chce, abym wykorzystała to życie, które mi zostało tu na ziemi w dobry sposób" - wspomniała Stępień. Dodała następnie:

(...) życzę wam dobrego dnia z bliskimi. Ja spędzam go z dala od domu, w miejscu, gdzie po raz ostatni przed diagnozą czuliśmy się razem najszczęśliwsi na świecie. Czas płynął wówczas wolno, a radość z tego, że mam Oliwierka była bezgraniczna.

Magdalena Stępień Magdalena Stępień wspomina Dubaj z Oliwierem, KAPiF.pl

Magdalena Stępień wyznała, czego udało jej się nauczyć

Na koniec influencerka zamieściła pewien wniosek oraz podziękowania. "Nauczyłam sie mówić to, co czuję, wyrażać własne uczucia, te prawdziwe i pomimo odmiennego zdania innych osób zawsze juz będę postępować według tego, co podpowiada mi moje serce, a nie wobec tego, co myślą i mówią o mnie inni. Dziękuje wam za każde światło dla mojego ukochanego synka" - wyznała Stępień. Po zdjęcia influencerki oraz zrzuty ekranu omawianych InstaStories zapraszamy do galerii na górze strony.

Magdalena Stępień Magdalena Stępień wspomina Dubaj z synem, KAPiF.pl