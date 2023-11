Nie żyje gwiazdor "Szpitalu miejskiego". Miał 50 lat

Smutne wieści przekazał jeden ze współpracowników Tylera, Maurice Benard. "Tyler zmarł dziś rano w wyniku nagłego ciężkiego zaburzenia czynności serca w swoim mieszkaniu w San Diego" - możemy przeczytać w oświadczeniu na Instagramie. Aktor zmagał się w przeszłości z depresją i uzależnieniem od alkoholu. "Tyler wspierał akcje dotyczące poprawy zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień. W przeszłości otwarcie mówił o swoich zmaganiach z depresją w chorobie afektywnej dwubiegunowej i z alkoholem" - czytamy dalej.

Tyler Christopher nie żyje. Wzruszające słowa przyjaciela

Na Instagramie Tylera zaczynają pojawiać się komentarze osób, które po raz ostatni przyszły pożegnać swojego idola. "Proszę, powiedz mi, że to nieprawda, nie możesz odejść! Powiedz, że to mistyfikacja. Zawsze będziesz moim Nikolasem Cassadine. Jako dziecko byłam wielkim fanem, serce mi pęka" - napisała jedna z użytkowniczek. Pożegnalnych wpisów nie brakuje także pod informującym o śmierci postem Benarda. "Tyler był naprawdę utalentowaną osobą, która rozświetlała ekran w każdej odgrywanej scenie. Lubił sprawiać radość wiernym fanom poprzez swoją grę aktorską. Był wspaniałym przyjacielem dla wszystkich, którzy go znali" - wyznał w ostatnim pożegnaniu Maurice.

Tyler Christopher był gwiazdą "Szpitalu miejskiego", ale pojawił się także w innych produkcjach

Artykuł aktualizowany jest na bieżąco