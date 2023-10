Związek Andrzeja i Patrycji Sołtysików niemal od samego początku budził spore medialne zainteresowanie. Wszystko przez dzielącą ich różnice wieku. Byłego prowadzącego "Dzień dobry TVN" i jego partnerkę dzielą 24 lata. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w 2015 roku. Jakiś czas później na świecie pojawił się syn pary. Patrycja Sołtysik aktywnie działa w sieci. Rodzinnymi chwilami chętnie dzieli się z internautami. Tak samo było i tym razem. Wszystko za sprawą Halloween. Stroje i dekoracje robią duże wrażenie.

Patrycja Sołtysik wyprawiła halloweenową imprezę. Wszystko uwieczniła. "Jestem najszczęśliwsza"

Patrycja Sołtysik prężnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi blisko 40 tysięcy użytkowników. Celebrytka często uchyla rąbka tajemnicy ze swojego prywatnego życia. Ostatnio relacjonowała przyjęcie urodzinowe syna. Tym razem pokusiła się o udokumentowanie imprezy z okazji Halloween. Jak się okazuje, w miniony weekend w domu Sołtysików odbyło się huczne przyjęcie, na którym przebrania były obowiązkowe. Dziennikarz wraz z żoną zaprosili do siebie znajomych z dziećmi. Dekoracje witały przybyłych gość już od samego wejścia. Wśród nich znalazły się liczne straszydła, pajęczyny oraz dynie. "Po halloweenowym weekendzie jestem najszczęśliwsza i spełniona. Doceniam wyjątkowych ludzi wokół mnie" - napisała Patrycja na InstaStories.

Andrzej Sołtysik i Patrycja Sołtysik Andrzej Sołtysik i Patrycja Sołtysik zorganizowali halloweenową imprezę / fot. https://www.instagram.com/pati_soltysik/

Patrycja Sołtysik pokazała halloweenowe przebrania. Internauci ruszyli z komplementami

Oprócz tego celebrytka zamieściła na profilu post uwieczniający to przedsięwzięcie. Zdjęcia ukazują rodzinę Sołtysików w komplecie, dzięki temu możemy zobaczyć, na jakie przebrania się zdecydowali. Małżeństwo postawiło na zgodną charakteryzację, która nawiązuje do hiszpańskiej tradycji. Natomiast ich syn nieco się wyróżniał. Chłopiec przebrany był za kostuchę. Do stroju wykorzystał maskę mordercy z "Krzyku". Pod opublikowanymi kadrami niemal od razu zaczęły pojawiać się liczne komentarze. Internauci nie kryli zachwytu. Posypały się same komplementy. "Wspaniale!" - napisała jedna z internautek. "Wyglądacie obłędnie" - dodała kolejna. "Ale rewelacyjne stroje" - skwitowała następna.