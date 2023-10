Klaudia Halejcio jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Aktorka słynie ze swoich komediowych filmików i zdobyła mnóstwo obserwujących na Instagramie. Nie mogła odpuścić takiej okazji, jak Halloween. Na filmiku widzimy celebrytkę w stroju przypominającym postać Wednesday z rodziny Addamsów, która tańczy z kościotrupem. Nie wszystkim się to spodobało.

Klaudia Halejcio przystroiła dom i przebrała się na Halloween

Klaudia Halejcio razem ze swoim partnerem Oskarem Wojciechowskim i córką Nel mieszkają w luksusowej willi, która kosztowała ich dziewięć milionów złotych. Aktorka często pokazuje wnętrza domu, a internauci nie mogą wyjść z podziwu, jak pięknie jest urządzony. Halejcio lubi też dekorować posiadłość, gdy tylko nadarza się okazja. Na Halloween w domu pojawiły się odpowiednie dekoracje m.in. w postaci złotych dyń, a gwiazda również się przebrała, po czym zaprezentowała mroczny taniec przy przystrojonym stole. Nie zabrakło nawet kościotrupa. "Halloween w moim domu to czarodziejski czas kreatywności i radości. Jako zapalona miłośniczka designu i dekoracji z utęsknieniem czekam na te momenty, by puścić wodze wyobraźni i zamienić dom w magiczne miejsce. Każdego roku spotykamy się z przyjaciółmi, świętując razem w pełni. Pomimo pewnych stereotypów, dla mnie to przede wszystkim okazja do serdecznych spotkań, śmiechu i wspólnego czasu. A dzieciaki? One z niecierpliwością wyczekują momentu, by założyć swoje wymarzone kostiumy" - napisała w poście na Instagramie.

Klaudia Halejcio na Party Fashion Night Klaudia Halejcio na Party Fashion Night fot. KAPiF.pl

Klaudia Halejcio wywołała burzę nagraniem na Halloween

Niektórzy byli pod wrażeniem najnowszego filmu Klaudii Halejcio, ale znaleźli się także tacy, którym nie spodobało się to, co robi aktorka. "Klaudia! Jesteś piękna. Lubię cię. Uwielbiam twój temperament. Ale kochana... Rodzice powinni z większą czujnością obchodzić Halloween (...) Halloween nie jest niewinną zabawą. Jednak każdy sam podejmuje decyzje" - brzmiał jeden z komentarzy. Gwiazda zdecydowała się na niego odpowiedzieć. Przy okazji ujawniła, że sama jest osobą głęboko wierzącą. "Mimo mojej głębokiej wiary i praktykowania obecności Boga w codziennym życiu postrzegam Halloween w pozytywnym świetle. Dla mnie to okazja do spędzenia czasu z bliskimi, dobrej zabawy i tworzenia wspomnień. Kojarzy mi się wyłącznie z pozytywnymi aspektami, takimi jak radość, śmiech i kreatywność. Wiem, że Kościół katolicki może mieć inny punkt widzenia, ale szanuję tradycje innych i nie widzę w tym niczego złego" - napisała. Niżej zobaczycie halloweenowe nagranie aktorki, a po jej zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.