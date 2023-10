Edyta Górniak słynie nie tylko ze świetnych koncertów, ale i odważnych wypowiedzi na temat życia oraz śmierci. Wokalistka jest bardzo uduchowiona, co szczególnie wybrzmiało w jednym z wywiadów. Górniak zachęca do zajrzenia w głąb siebie, aby nie bać się chociażby nieuniknionej śmierci.

REKLAMA

Zobacz wideo Majdan o talencie Górniak

Edyta Górniak szczerze o śmierci. "Jeśli umrzesz, to wracasz do domu"

- Powiem coś, czego pewnie ludzie znowu nie zrozumieją. Ludzie boją się śmierci, a ja się tego strachu pozbyłam, bo już wiem, gdzie wracam. Jak ktoś odzyska połączenie z pierwotną świadomością, z pamięcią duszy, to jest w bezpiecznej przestrzeni i nie ma szarpania "o Boże, a co, jeśli umrę?". Jeśli umrzesz, to wracasz do domu i nie ma żadnego problemu - wyznała gwiazda w rozmowie z Plejadą. Dzięki przepracowaniu tematu śmierci artystka odzyskała wewnętrzny spokój. Uważa, że osoby, które na razie nie rozumieją jej słów, prędzej czy później będą wiedziały, co miała na myśli. - Niestety dla wielu przyjdzie to w krytycznych momentach. Ja nie czekam na ten krytyczny moment, bo mi jest szkoda czasu. Wolę wcześniej dać sobie czas, żeby zrozumieć, kim jestem, po co tutaj jestem, żeby poczuć, że życie jest niesamowitym prezentem - dodała artystka. Według Górniak, człowiek jest w stanie zrobić z życiem co zechce.

Możemy zmarnować życie, możemy oddać czas życia na kłótnie, intrygi, wulgarność, mnóstwo powtarzających się błędów, albo możemy z każdej sytuacji, która jest trudna i jest wyzwaniem, wyciągnąć lekcję, żeby nie chodzić jak koń w kółko i tego nie powtarzać. Trzeba wyciągnąć siebie za kołnierz i powiedzieć: "hej, jestem mądrzejsza, bardziej cierpliwa, odporniejsza" - oznajmiła.

Edyta Górniak Edyta Górniak o temacie śmierci, KAPiF.pl

Edyta Górniak o postrzeganiu świata

I w tym wywiadzie nie zabrakło filozoficznego podsumowania ze strony gwiazdy. - Świat jest taki, jakim my go postrzegamy. Jak chcesz, żeby coś było śmieszne, to będzie śmieszne. Jak chcesz, żeby coś było dramatyczne, to będzie dramatyczne. Jeżeli to zrozumiemy i zrozumiemy to, że jesteśmy odpowiedzialni za to, jak patrzymy na ludzi, na siebie, na wszystkie okoliczności, to dopiero rozumiemy, że sami kreujemy scenariusz każdego dnia - wyznała na koniec Górniak. Po więcej zdjęć wokalistki zapraszamy do galerii.

Edyta Górniak Edyta Górniak o temacie śmierci, KAPiF.pl