1 listopada obchodzimy Wszystkich Świętych. Tego dnia większość z nas odwiedza cmentarze, zaś Grażyna Szapołowska z wnuczką postanowiły pojawić się na grobach chwilę wcześniej. Aktorka uwieczniła spacer z Karoliną Matej na Instagramie. Po raz kolejny widzimy, że między paniami jest wspaniała więź, co zostało skomentowane przez fanów aktorki. Do czego jednak przyczepili się niektórzy użytkownicy serwisu?

Grażyna Szapołowska na grobach z wnuczką. "Odradzam"

"Spacery z wnusią" - oznajmiła aktorka w najnowszym poście. Widzimy na nim Szapołowską i jej wnuczkę w jesiennych okryciach na tle cmentarza. "Normalnie jak mama z córką" - skomentowała jedna z obserwatorek gwiazdy. Pojawiły się również komentarze, w których widać niezadowolenie z powodu najnowszego posta Szapołowskiej. "Odradzam fotografowanie na cmentarzach, mogą nastąpić różnorakie podczepy, a później problemy" - czytamy. "Sesja z cmentarzem w tle… Co się dzieje z tymi ludźmi? To jakaś plaga? (...) Żenujące. Nawet na cmentarzu lans" - pisze jeden z komentujących. Co myślicie o sprawie?

Internauta stwierdził, że wnuczka Szapołowskiej nie musi pracować ze względu na sławną babcię

Jeden z obserwatorów Karoliny Matej zadał jej pytanie dotyczące sfery zawodowej. "Ty pracujesz? Jak twoja babcia jest popularną aktorką..." - mogliśmy zobaczyć na TikToku wnuczki Szapołowskiej. Ta nie zwlekała z odpowiedzią. - Jest to obciach ciągnąć całe życie od rodziny pieniądze. Moja babcia nie będzie żyła wiecznie. Załóżmy, że będzie dawać mi środki na wszystkie moje zachcianki. Jak ja miałabym się czegokolwiek nauczyć? - mówiła na TikToku Matej. Poprzez zarządzanie własnym budżetem wnuczka gwiazdy uczy się między innymi odpowiedzialności. Obecnie Matej prężnie rozwija się w sferze artystycznej. Niedawno ukończyła Warszawską Szkołę Filmową i na tym na pewno nie poprzestanie. - Nawet jako wnuczka Madonny chciałabym być niezależna - podkreśliła we wspomnianym nagraniu na TikToku. Po zdjęcia dotyczące tematu artykułu zapraszamy do galerii na górze strony.

