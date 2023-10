Nie od dziś wiadomo, że Maffashion kocha eksperymentować z modą. Trzeba przyznać, że blogerka niestandardowo ubiera się nie tylko od święta, ale i na co dzień. Zazwyczaj stara się wymyślać kreatywne i designerskie rozwiązania. Często łączy ubrania zdobyte w sieciówkach z tymi zakupionymi w luksusowych butikach znanych marek. Zbliżające się Halloween jest dla niej kolejną okazją do szaleństw ze stylizacją i charakteryzacją. W tym roku przebrała się za... Jarosława Kaczyńskiego!

REKLAMA

Zobacz wideo Spektakularna zmiana koloru włosów u Maffashion

Maffashion zaszalała z przebraniem na Halloween. Tym razem nie wcieliła się w rapera

Maffashion co roku obchodzi Halloween. W minionych latach przebierała się za popularnych polskich raperów. Postawiła m.in. na Matę i Quebonafide. Za każdym razem jej pomysły zachwycały fanów i robiły furorę w sieci. Większość z nich stawiała, że w tym roku influencerka również przebierze się za rapera. Ci, co tak obstawiali, byli jednak w błędzie. Tym razem jej stylizacja znacznie odbiega od tego typu muzyki.

Jak się okazuje, Maffashion postanowiła zainspirować się zarówno książką, jak i filmem. Jej tegoroczny strój nawiązuje do produkcji "O dwóch takich, co ukradli księżyc", w której role główne odgrywali bracia Lech i Jarosław Kaczyńscy. Nietuzinkowym przebraniem postanowiła pochwalić się na Instagramie. "Wiem. Odstawialiście rap klimaty. W tym roku był pomysł na Czarodziejkę z Księżyca, ale ktoś wcześniej ukradł księżyc. Inspiracja "O dwóch takich, co ukradli księżyc" - polska książka autorstwa Kornela Makuszyńskiego z 1928 roku oraz polski film przygodowy dla dzieci i młodzieży z 1962 roku w reżyserii Jana Batorego pod tym samym tytułem" - napisała pod postem.

Maffashion Maffashion zaskoczyła strojem na Halloween / fot. https://www.instagram.com/maffashion_official/

Maffashion zaskoczyła strojem na Halloween. Internauci nie mogą wyjść z podziwu. "Rozwaliłaś system"

Na opublikowanym nagraniu możemy zobaczyć celebrytkę, która w przebraniu spaceruje po ulicach Warszawy, a w rękach trzyma rekwizyt w postaci księżyca. Dodany post wywołał poruszenie w sieci. Internauci niemal natychmiast chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Widać, że nagranie wywołało uśmiechy na ich twarzach. Posypały się same słowa zachwytu. "Nie mogę z tobą. Kocham!" - napisała jedna z internautek. "O matko, to byłaś ty?! Stałam obok ciebie na pasach i myślałam, że to będzie jakaś reklama" - dodała kolejna. "Rozwaliłaś system" - stwierdziła następna. "Bardzo dobre" - podsumowała kolejna. "Jesteś Jarosławem czy Lechem?" - dopytywała jeszcze jedna. A wam, jak się podoba to przebranie? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii w górnej części artykułu.