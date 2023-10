Emitowany w 1998 roku "13 posterunek" to do dziś jeden z najbardziej znanych polskich sitcomów. Serial przyniósł ogromną rozpoznawalność m.in. Cezaremu Pazurze, Aleksandrze Woźniak czy Agnieszce Włodarczyk. Produkcja cieszyła się na tyle dużym zainteresowaniem, że w 1999 roku rozpoczęto prace nad jej druga odsłoną, do której zatrudniono kilku nowych aktorów. Jedną z osób, które znalazły angaż w "13 posterunku", była wówczas Joanna Jędrejek wcielająca się w postać przebojowej starszej posterunkowej Andżeliki.

REKLAMA

Zobacz wideo Pazura szczerze o relacji z Gajosem

Joanna Jędrejek zasłynęła w "13 posterunku". Co wiadomo o jej dalszej karierze?

Rola w popularnym serialu komediowym przyniosła Joannie Jędrejek bardzo dużą rozpoznawalność i sprawiła, że zaczęli zabiegać o nią inni twórcy. Aktorka przekonała się jednak, że udział w tak bardzo określonym projekcie mocno przełożył się na jej propozycje zawodowe. W czasie emisji "13 posterunku" i krótko po niej, wystąpiła m.in. w serialach "Miodowe lata", "Buła i spóła", "Sąsiedzi" czy "Daleko od noszy". A Jędrejek chciała rozwijać się także w innych kierunkach. "Robiłam wszystko, by nie dać się zamknąć w szufladzie, a że dostawałam ciągle propozycje podobnych ról, zdecydowałam się postawić na teatr, gdzie dzieje się wiele fantastycznych rzeczy" - mówiła w "Dzień dobry TVN". Od 20 lat Joanna Jędrejek związana jest z Teatrem Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, w którym wystąpiła m.in. w spektaklach "Ryzykowna Forsa", "Ania z Zielonego Wzgórza", "Człowiek z La Manchy" czy "Mayday 2". Choć do dziś można oglądać ją także na małym i wielkim ekranie, te role przyjmuje raczej sporadycznie. W ostatnich latach zagrała epizody w serialach "M jak miłość", "Tajemnica zawodowa" czy filmie "Córki dancingu".

Joanna Jędrejek Andżelika z serialu '13 posterunek', '13 posterunek'

O Jędrejek próżno szukać informacji w social mediach

Nie ma wątpliwości, że Joanna Jędrejek nie zamierza odcinać kuponów od zdobytej przed laty rozpoznawalności i dziś woli rozwijać się artystycznie. Aktorka bardzo rzadko udziela dziś wywiadów, nie prowadzi profili w mediach społecznościowych i nie chwali się publicznie życiem prywatnym. W 2017 roku mogła poszczycić się ważnym zawodowym osiągnięciem - została odznaczona brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Po więcej zdjęć aktorki zapraszamy do galerii.

Joanna Jędrejek Joanna Jędrejek dziś, aktorka z '13 posterunek', https://www.youtube.com/watch?v=pJLeEA4B7Ic