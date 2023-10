Oliwia Bieniuk, mimo że jest aktywna w show-biznesie od niedawna, to już teraz może się pochwalić niezłym zainteresowaniem ze strony mediów. Sama nie mówi zbyt dużo o życiu prywatnym, a kiedy jest pytana o sferę uczuciową, odpowiada, że obecnie skupia się na edukacji i karierze, bowiem w przyszłości chciałaby zostać aktorką. Od jakiegoś czasu media huczą o tym, że jej serce jest zajęte. Teraz wszystko potwierdziła babcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Oliwia Bieniuk na evencie wyglądała jak mama. Wiadomo, czym się kierowała przy wyborze kreacji

Oliwia Bieniuk jest zakochana. Babcia komentuje

Jak donosił informator jednego z serwisów, Oliwia Bieniuk jeszcze podczas wakacji miała poznać o kilka lat starszego chłopaka. Po raz pierwszy ponoć spotkali się na Półwyspie Helskim i jak się później okazało, obydwoje mieszkają w Warszawie. O komentarz w tej sprawie poprosił ShowNews babcię młodej aktorki, Krystynę Przybylską. Bardzo go zachwalała, jednak jak sama przyznała, nie mieli się okazji poznać. Za to Jarosław Bieniuk już spotkał się z zięciem.

Mówię do niej: "Oliwia, słyszałam, że masz jakąś sympatię, no, ale babcia nic nie wie?". Odpowiedziała mi: "Oj babciu, bo nie było okazji". Widziałam go na zdjęciu. Przystojny chłopak. Powiedziałam do niej: "Ale tak po zdjęciu? Babcia musi go zobaczyć osobiście. [...] Nie wiem, czekam, może na święta? Jarek już go widział - zdradziła Krystyna Przybylska w rozmowie z serwisem ShowNews.pl.

Oliwia Bieniuk rozmawia o nowym chłopaku z babcią

Mama Anny Przybylskiej przy okazji zdradziła, że jest w stałym kontakcie z wnuczką. Opowiadała jej o nowym chłopaku, który ponoć jest dla niej ogromnym wsparciem. Twierdzi, że Oliwia Bieniuk jest bardzo pracowita i ma nadzieję, że faktycznie znalazła kogoś, kto jest dla niej ostoją. "Oliwia jest daleko od domu i jest tam sama, bez rodziny. Tak jak ona o nim pisze, jej chłopak jest dla niej podporą. Trzymam kciuki, żeby jej się to ułożyło. Wspieram ją tak, jak wspierałam Anię. Wspieram ją w postanowieniach i realizacji marzeń. Wybrała aktorstwo, ale widzę, że jej to służy. To jest ważne, bo gdyby szła tam na siłę, bo ktoś jej kazał, byłoby to nieciekawie. Naprawdę trzymam kciuki za nią na każdym kroku - i w pracy, i w uczuciu, we wszystkim. Po prostu jej cały czas kibicuję. Ona pracuje na swój wizerunek" - dodała.

Oliwia Bieniuk i Krystyna Przybylska na premierze 'Ani' kapif

Oliwia Bieniuk na premierze 'Ani' kapif