Agnieszka Chylińska rzadko mówi o sferze prywatnej. Poza byciem wokalistką i osobą bardzo znaną w Polsce jest przede wszystkim mamą Ryszarda, Estery i Krystyny. Nieco więcej o kulisach macierzyństwa możemy dowiedzieć się nie z wywiadów udzielonych przez Chylińską, a z jej twórczości. O czym dokładnie śpiewa w utworze "Synu"?

Agnieszka Chylińska poruszyła temat chorego syna. Słowa potrafią doprowadzić do łez

Wiemy, że dwójka dzieci artystki jest dotknięta niepełnosprawnościami. Chylińska w związku z tym musiała sprostać wielu wyzwaniom jako matka. Swe cierpienie ujęła we wspomnianym utworze, który może niektórych złapać za serce. "Mówili, dwa lata i przestanę płakać; mówili, w okamgnieniu zapomnę o cierpieniu, a ja płaczę do księżyca; ja matka wilczyca; Mówili, kiedyś Bogu podziękujesz za to życie; mówili, teraz cierpisz, lecz nagrodzi Cię obficie; a ja płaczę do księżyca; w miłości dziewica" - śpiewa Agnieszka Chylińska. Poruszająca płyta artystki ma stanowić odzwierciedlenie tego, kim naprawdę jest. Sama wokalistka podkreśliła to w rozmowie dla "Dzień dobry TVN".

To jest 100 procent Agnieszki Chylińskiej. Myślę, że trzeba zaczynać zawsze od siebie. Jeśli przychodzisz ze swoją emocją, przeżytą, przepłakaną, przepracowaną, to myślę, że od razu pojawiają się ręce, które chcą złapać cię za twoją rękę. Tak to działa. Trzeba stanąć wobec ludzi w prawdzie i opowiedzieć o sobie w taki sposób. Ja znalazłam formę na to, żeby pewne rzeczy sobie i wybaczyć, i pogadać ze sobą. Miałam dużo czasu na to - oznajmiła wówczas.

Agnieszka Chylińska o dzieciach z niepełnosprawnościami

- Jest taki moment, w którym robi się ciemno przed oczami i mnie się zrobiło ciemno przed oczami, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło. Ja nigdy się nie żaliłam i nigdy publicznie nie opowiadałam o tym, jak mi jest ciężko z tego tytułu, że dwoje moich dzieci są dzieciakami szczególnej troski. Nie przypominam sobie też bardzo, żeby ktoś mi w tym pomagał, wspierał, jeśli chodzi o tak zwane państwo. Dlatego szczególnie mnie jako mamie jest trudno na to wszystko patrzeć i znosić fakt, że nie dba się o dzieci niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne w takim wymiarze, w jakim one powinny być zaopiekowane, a wymusza się na kobietach rodzenie kolejnych chorych dzieci - wyznała gwiazda tuż po ogłoszeniu wyroku TK związanego z zaostrzeniem prawa do wykonywania aborcji w 2020 roku. Więcej o stanowisku gwiazdy na ten temat przeczytacie tutaj, zaś po jej zdjęcia zapraszamy do galerii.

