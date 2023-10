Agnieszka Chylińska przez lata kariery i życia w show-biznesie przeszła nie lada metamorfozę. Ze zbuntowanej nastolatki stała się rockową wokalistką, której zdarza się eksperymentować z wyglądem. Tym samym często zaskakuje fanów. Tak samo było i tym razem, gdy sieć obiegło jej nowe zdjęcie. Wokalistka postanowiła na dość sporą zmianę. Czyżby zdecydowała się zapuścić wąs na stałe? Musicie to zobaczyć.

Zobacz wideo Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak wypytują Janka Klimenta o nieprzyzwoite słowa po czesku

Agnieszka Chylińska w odmienionym wydaniu. Takiej jej jeszcze nie widzieliście

Agnieszka Chylińska oprócz twórczości muzycznej i tras koncertowych zajmuje się również prężną działalnością w mediach społecznościowych. Na Instagramie jej profil śledzi blisko 480 tysięcy użytkowników. Piosenkarka chętnie raczy ich kadrami zarówno z życia prywatnego, jak i zawodowego. Tym razem dodana fotografia wywołała niemałe kontrowersje. Wszystko za sprawą wizerunku. Wokalistka siedzi na skórzanej kanapie i pozuje na tle czerwonej ściany.

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie totalnie odmieniona fryzura i wąsy. Gwiazda zaprezentowała się z w krótkich jasnobrązowych włosach i zaroście o tym samym odcieniu. Do tego dobrała skórzaną kurtkę i ciemną koszulkę. Do załączonej fotografii dodała krótki opis, który nieco rozjaśnił całą sytuację. Jak się okazuje, Agnieszka Chylińska szykuje niespodziankę dla fanów. "Dziś i jutro. Wszystko wyjaśni się właśnie w tym teledysku. "Ja ci wszystko dam" - napisała. Wygląda na to, że przebranie jest związane z nagrywaniem klipu do piosenki.

Agnieszka Chylińska zapowiada teledysk. Internauci pieją z zachwytu

Opublikowany post nie mógł pozostać bez echa w sieci. Internauci niemal od razu złapali za telefony i ruszyli do komentowania. Wielu z nich rozpływało się nad nowym wizerunkiem wokalistki. Nie ukrywali, że już nie mogą się doczekać efektów jej pracy. "Będzie teledysk do mojej ulubionej piosenki z tej płyty. Czekam!" - napisała jedna z internautek. "Nareszcie! Moja ukochana piosenka" - dodała kolejna. "Nie mogę się doczekać. Będzie moc!" - skwitowała następna. A wam jak podoba się Agnieszka Chylińska w takim wydaniu? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.