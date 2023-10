Niedawno na jaw wyszła druzgocąca prawda. Cezary Olszewski zmarł 30 października 2023 roku. Popularny tancerz dał się poznać szerszej publiczności dzięki programowi "Taniec z gwiazdami". Występował wówczas w roli trenera. Współpracował z takimi celebrytkami, jak Anna Popek czy Magdalena Walach, z którą zdobył Kryształową Kulę. Fani są wstrząśnięci informacją. W końcu głos zabrał ojciec Olszewskiego.

Cezary Olszewski nie żyje. Głos zabrał jego ojciec

Informacja o śmierci Cezarego Olszewskiego zaskoczyła internautów. Mężczyzna odszedł w wieku zaledwie 42 lat. Jak podawał portal esotroleka.pl, ciało tancerza zostało znalezione w jednym z hoteli. Obecnie trwa ustalanie przyczyny zgonu. Nie da się ukryć, że wiadomość o śmierci tancerza jest ciosem dla najbliższych. Jak się okazało, ojciec Olszewskiego zabrał głos w sprawie. Skomentował odejście syna pod jednym z postów upamiętniających go w mediach społecznościowych. "Płaczę razem z tobą" - napisał tata tancerza. Odpisała mu jedna z internautek. "Panie Grzegorzu, niech pan powie, że to nieprawda... To niemożliwe..." - napisała kobieta. "Niestety, prawda" - zakończył rozmowę tymi słowami. Więcej zdjęć Cezarego Olszewskiego znajdziecie w galerii na górze strony.

Anna Popek wspomina Cezarego Olszewskiego. Zawsze mogła na niego liczyć

W sprawie śmierci Cezarego Olszewskiego głos zabrało wiele gwiazd. Wśród nich pojawiła się Anna Popek, która miała okazję spędzić czas z mężczyzną w 2008 roku. Wówczas oboje występowali jako para w tanecznym show. Kobieta złożyła rodzinie najszczersze kondolencje. Dodała również kilka słów od siebie. Zdradziła, jak zapamiętała dawnego kolegę z programu. - Cezary był dla mnie w tańcu takim oparciem i drogowskazem. Można było na niego liczyć. Czułam się przy nim bezpiecznie. Taneczny świat opiera się na zaufaniu i miałam je do niego na parkiecie. Ogromna tragedia... - wyznała w rozmowie z Plotkiem. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.