Roksana Węgiel cieszy się ogromną popularnością. Fanów interesuje nie tylko kariera muzyczna, ale również życie prywatne piosenkarki. Nie da się ukryć, że wokół niego pojawiło się mnóstwo kontrowersji. Roksana jest narzeczoną producenta muzycznego, Kevina Mgleja. Pomiędzy zakochanymi jest osiem lat różnicy. Choć artystka ma dopiero 18 lat, już planuje ślub z ukochanym. Z uwagi na wiek, internauci bez wahania komentują relację pary. Ostatnio Roksana odniosła się do napływającego hejtu w jednym z wywiadów.

Roksana Węgiel w wywiadzie o hejcie. Wyznała, jak Kevin Mglej radzi sobie ze złośliwymi docinkami

Roksana Węgiel i Kevin Mglej poznali się w pracy. Tuż po tym, jak piosenkarka ogłosiła, że są parą, na producenta wylała się fala hejtu. Głównym z powodów była różnica wieku. Fanom artystki przeszkadzało również to, że Mglej ma dziecko z poprzedniego związku. Wiele osób uważało, że mężczyzna sprowadzi nastolatkę na złą drogę. Pomimo interwencji Roksany w mediach, fani nie zmienili zdania. Ostatnio piosenkarka udzieliła wywiadu stacji RMF FM. Wyznała, jak na tę sytuację spogląda jej narzeczony.

Obelgi skierowane w moją stronę jestem w stanie znieść bez mrugnięcia okiem, już teraz, po tylu latach bycia w tej branży i mierzenia się z tym. Aczkolwiek krzywdzące jest to, co ludzie wypisują na temat Kevina, na temat naszej relacji, nie znając go jako człowieka. To jest naprawdę dobry człowiek, to, co on się o sobie naczytał, to, co nas spotkało (...) jest bardzo niesprawiedliwe - podkreśliła Roksana Węgiel.

Roksana Węgiel dodała również, że najczęściej na temat jej życia prywatnego wypowiadają się anonimowi internauci. Podkreśliła, że na początku bardzo przejmowała się wszelkimi docinkami. Po czasie jednak zrozumiała, że najlepiej kompletnie w to nie ingerować. - Nie spodziewałam się czegoś takiego (...). Ludzie z góry zakładają, że jest tak, jak to media wykreowały. A jak go poznają, to zmieniają zdanie - wyznała artystka. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Internauci krytykują Kevina Mgleja. Nie są zachwyceni

Pomimo słów Roksany Węgiel, w komentarzach po raz kolejny pojawiły się słowa krytyki pod adresem Kevina Mgleja. Internauci stwierdzili, że czasem nie trzeba znać danej osoby, aby ocenić jej zachowanie. "Współczuję", "Roksana, jeszcze możesz się z tego wycofać", "Szkoda mi ciebie", "Żenada po prostu" - czytamy pod postami na Instagramie. Znajdują się również osoby, które bronią Roksany i życzą jej wszystkiego, co najlepsze. A wy co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Roksana Węgiel zachwycona gestem Kevina Mgleja. Zrobił dla niej coś wyjątkowego

Roksana Węgiel i Kevin Mglej KAPiF