Joanna Kurowska w rozmowie z jednym z magazynów wyznała, że bardzo długo cierpiała z powodu niepokojących objawów zdrowotnych. Aktorka długo ignorowała sygnały swojego organizmu. W końcu zrobiła szereg badań i poznała diagnozę. Jak się okazuje, sporo gwiazd się z tym boryka. Chorują na to m.in. Julia Wieniawa i Beata Tyszkiewicz.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazda lat 90. jest poważnie chora. Na to schorzenie nie ma lekarstwa [WYWIAD PLOTKA]

Joanna Kurowska długo ignorowała objawy. W końcu poznała diagnozę. Cierpi na to nawet dziesięć procent populacji

Joanna Kurowska w rozmowie z magazynem "Rewia" wyznała, że od dłuższego czasu zmagała się ze zmęczeniem i złym samopoczuciem. - Czułam się opuchnięta i stale zmęczona. Zrzucałam to na karb pracy, na niewłaściwe odżywianie się - podkreśliła. Dzięki badaniom poznała diagnozę. Okazało się, że problemem były nieodpowiednie składniki w diecie. - Pomyślałam, że zrobię sobie test. I okazało się, że mam alergię nie tylko na gluten, o czym nie miałam pojęcia, ale na wiele innych pokarmów, nawet warzyw. Nigdy nie pomyślałabym, że szkodzi mi kapusta, którą uwielbiam, a z mięs mogę jeść tylko kurczaka - wyznała. Joanna Kurowska przyznała, że wcześniej słysząc poruszany często temat uczulenia na gluten nie podchodziła do tego poważnie. - Powszechną dziś rezygnację z glutenu uważałam za zabawną modę - podsumowała. Jak się okazuje, alergia na gluten dotyczy nie tylko dzieci, ale może dotknąć także dorosłych. Na czym polega to schorzenie? Gluten atakuje układ odpornościowy i powoduje różne formy nietolerancji na ten składnik. Objawy to m.in. wzdęcia, wymioty i biegunki.

Joanna Kurowska fot. KAPiF.pl

Julia Wieniawa i Beata Tyszkiewicz także cierpią na to schorzenie. Gluten to ich wróg

Jak się okazuje, nietolerancja na gluten jest problemem, z jakim boryka się wiele gwiazd. Julia Wieniawa także zrezygnowała ze spożywania produktów zawierających ten składnik. - Moja trenerka zachęciła mnie jakiś czas temu, żeby wyeliminować gluten na miesiąc i zobaczyć, jak się będę czuła. Jak potem zjadłam pizzę, to miałam małą depresję. Nie wiedziałam, o co chodzi. Gdy zjem coś, co zawiera gluten, to robią mi się na skórze plamki, które mnie swędzą i bolą. Psuje mi się też humor. Bo jelita to podobno drugi mózg - wyznała w rozmowie z "Faktem". U Beaty Tyszkiewicz lekarze podejrzewali nawet raka trzustki. - Na raka nie chorowałam. Lekarze po prostu nie mogli odkryć, że jestem uczulona na gluten, a efekty i objawy są podobne. Robili mi wszystkie badania, ale nie zrobili tego jednego, które wskazałoby prawdę. Dopiero potem okazało się, że to jednak nie rak, ale uczulenie. Tak bywa czasami. Taką mamy medycynę - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Beata Tyszkiewicz w 'Tańcu z Gwiazdami' Beata Tyszkiewicz w 'Tańcu z gwiazdami'. Fot. Kapif.pl