Irena Kwiatkowska to legendarna polska aktorka, która zmarła w marcu 2011 roku, dożywszy 99 lat. Pamiętamy ją z wielu kultowych komedii, z "Czterdziestolatkiem" i "Wojną domową" na czele, ale zagrała też przeszło sto ról teatralnych i sporo filmowych. I choć często były to epizody, w każdej z nich dawała z siebie sto procent. Irena Kwiatkowska była prawdziwą "kobietą pracującą", która pracy podporządkowała całe swoje życie. Bratanica aktorki, Krystyna Kwiatkowska, odwiedziła jej grób i podzieliła się fotografią, jak miejsce pamięci wygląda 12 lat po pochówku.

Irena Kwiatkowska zmarła 12 lat temu. Dziś ma na grobie trzy znicze

Irena Kwiatkowska spoczęła na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie u boku męża, spikera Polskiego Radia, Bolesława Kielskiego. Jej grób 12 lat po pogrzebie jest bardzo zadbany, na środku widnieje biały bukiet kwiatów, a wokół niego ustawione są znicze - w kadrze widzimy dwa w kształcie serca i jeden klasyczny, otoczony małym wieńcem. Na grobowcu widnieje fotografia Kwiatkowskiej i podpis "aktorka komediowa". Uwagę przykuwa płaskorzeźba przedstawiająca gęś, która przyozdabia tablicę z nazwiskiem. Atrybut nie jest przypadkowy - stanowi nawiązanie do "Teatrzyku Zielona Gęś", w którym aktorka stworzyła komediową postać Hermenegildy Kociubińskiej, za którą pokochali ją widzowie. Zdjęcie grobu Kwiatkowskiej znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Irena Kwiatkowska. Tak wyglądał jej pogrzeb w 2011 roku fot. Kapif

Irena Kwiatkowska dożyła aż 99 lat. Miała swoje sposoby

Kwiatkowska dożyła aż 99 lat. Marcin Wilk, autor biografii "Kwiatkowska. Żarty się skończyły", dotarł do informacji, że aktorka podczas życia rygorystycznie przestrzegała kilku zasad żywieniowych. To im zawdzięczała doskonałą formę i zdrowie przez całe swoje życie. Unikała jak ognia przetworzonych produktów. Zwracała uwagę na to, by posiłki były bogate w witaminy i składniki odżywcze, zaś podstawą jej dań były ryby. Na skórę nakładała wyłącznie takie kremy, które wykonywała własnoręcznie na podstawie samodzielnie sporządzonej receptury, której nigdy nikomu nie wyjawiła. - Wydaje mi się, że znalazłam receptę na długie życie w dobrej kondycji - mówiła w wywiadzie dla "Tele Tygodnia".

Irena Kwiatkowska w 2009 roku fot. Kapif