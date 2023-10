Anna Wendzikowska wspomina Cezarego Olszewskiego. Nie wszyscy wiedzą, co ich łączyło

30 października media obiegła smutna wiadomość. 42-letni Cezary Olszewski nie żyje. Tancerz zdobył kryształową kulę u boku Magdaleny Walach w "Tańcu z Gwiazdami". Śmierć utalentowanego sportowca wstrząsnęła jego dawnymi przyjaciółmi. Wśród nich jest Anna Wendzikowska, która nie kryła szoku. Choć nie tańczyła z nim w telewizyjnym show, poznała Olszewskiego na parkiecie i spędzali ze sobą dużo czasu, przygotowując się do turniejów.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Wendzikowska skrytykowała Toma Cruise'a za niski wzrost. "Mówiłam, dlaczego mnie nie przekonuje jako bożyszcze Hollywood"

Cezary Olszewski nie żyje. Anna Wendzikowska zabrała głos i wspomina dawnego przyjaciela

Anna Wendzikowska ma za sobą nie tylko karierę w telewizji, ale i na parkiecie. Choć nie wszyscy jej fani to wiedzą, przed laty trenowała taniec. Okazuje się, że to właśnie u boku Cezarego Olszewskiego miała okazję zaprezentować się w konkursie. Był jej tanecznym partnerem. Dziennikarka dodała wspólne zdjęcie i wspomina kolegę w smutnym wpisie na Instagramie.

Czarek… Jestem w szoku… Był moim partnerem w turnieju tańca Pro-Am 11 lat temu. Fantastycznie się razem bawiliśmy. Ćwiczyliśmy intensywnie przez kilka miesięcy, codziennie po kilka godzin i choć potem nasze drogi w naturalny sposób się rozjechały wtedy (w trudnym momencie życia dla nas obojga), byliśmy sobie bardzo bliscy - napisała dziennikarka.

Anna Wendzikowska o tym, jaki był Cezary Olszewski: Zawsze będzie miał miejsce w moim sercu

Po informacji o śmierci Cezarego Olszewskiego Anna Wendzikowska nie mogła się z tym pogodzić. "Był szczerym, serdecznym, dobrym facetem. Trudno ogarnąć to, że go nie ma. Był w moim wieku. Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny. Zawsze będzie miał miejsce w moim sercu. Nie ogarniam śmierci... Serio. Tak trudno w obliczu takich wiadomości widzieć sens" - dodała na Instagramie. Tancerza pożegnała także m.in. Anna Popek, która pobierała od niego naukę na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". We wzruszających słowach opowiedziała o tym, jak przywiązała się do Olszewskiego w trakcie wspólnych treningów. Więcej przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Zmarł Cezary Olszewski. Niedawno brał ślub. "Wydał" go Mroczek