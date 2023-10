Sąd skazał Michała Wiśniewskiego na karę półtora roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 80 tys. zł. Pisaliśmy o tym tutaj. Jest to pokłosie gigantycznej pożyczki, którą lider Ich Troje zaciągnął na dom przed laty. Ubiegając się o nią, miał znacząco zawyżyć swoje dochody, do czego nie przyznał się podczas pierwszej rozprawy.

Michał Wiśniewski usłyszał wyrok. Teraz wydał oficjalne oświadczenie

Artysta postanowił wydać oficjalne oświadczenie, zanim media dosłownie rzucą się na niego. Piosenkarz nagrał krótki film, w którym zwrócił się do fanów i... do środowiska prawniczego. "Pomyślałem, że zanim odbiorę jakikolwiek telefon z jakiejkolwiek gazety, to warto oddać własny, krótki statement" - przyznał.

Proszę państwa, jestem niewinny. Ta informacja gruchnęła na mnie dzisiaj, jak grom z jasnego nieba, kiedy jechałem na próbę, więc większość moich planów runęła. Nie wiem, co będzie dalej, bo myślę, że najlepszym lekarstwem jest czas, żeby to przetrawić - rozpoczął.

Michał Wiśniewski w swoim oświadczeniu przyznał, że nie podda się i chce walczyć o swoje dobre imię. Pomaga mu w tym rodzina, która rzecz jasna, jest po jego stronie. Nie ukrywał, że jest im za to wdzięczny. Nie ukrywa, że będzie składał apelację oraz, aby móc obiektywnie ocenić, upubliczni akta tej sprawy. Więcej zdjęć Michała Wiśniewskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

(...) Chcę tylko pokrótce powiedzieć, że przygotuję materiał, który pozwoli, mam nadzieję, obiektywnie [pokazać — przyp.red.], bo upubliczni w całości akta dotyczące tej sprawy — liczę też na środowisko prawnicze, które być może wyprowadzi mnie z błędu. Być może coś podpowie, ale na pewno będę apelował w tej sprawie. Ten wyrok jest okropny strasznie.(...) Z godnością zniosę odsiadkę, jeśli będzie taka potrzeba, bo odsiadka za niewinność to trochę jak prześladowanie - dodał.

Michał Wiśniewski usłyszał wyrok. Sprawa ciągnie się od 2021 roku

Michał Wiśniewski jesienią 2021 roku usłyszał zarzuty dotyczące "doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości" w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK) w Wołominie. Chodziło o pożyczkę w wysokości 2,8 mln zł, która ponoć nigdy nie została spłacona. 26 października piosenkarz po dwóch latach po nagłośnieniu afery znów stawił się w sądzie, by złożyć zeznania, a 30 października usłyszał wyrok.

Michał Wiśniewski zabrał głos ws. wyroku. 'Z godnością zniosę odsiadkę'