Kazimierz Marcinkiewicz z całą pewnością należy do grona mężczyzn, którzy nie mają problemów z pokazywaniem swojej prywatności światu. Były premier jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i regularnie publikuje coraz to nowsze treści. Tym razem Kazimierz Marcinkiewicz zdradził internautom, co ugotował dla swojej ukochanej. Postawił na kuchnię włoską i powiedzmy sobie szczerze, niezbyt skomplikowaną. Sam jednak stwierdził, że może być z siebie dumny.

REKLAMA

Zobacz wideo Edyta Górniak zdradziła, czy wierzy w prawdziwą miłość

Kazimierz Marcinkiewicz zdradził internautom przepis na pastę z pomidorami. Przepis dla ukochanej

Ostatnimi czasy na instagramowym koncie Kazimierza Marcinkiewicza zrobiło się naprawdę smacznie. Wszystko za sprawą postu, który opublikował. Były premier postanowił pochwalić się swoimi umiejętnościami kulinarnymi. Pokazał fanom serię zdjęć. Na jednym z nich znalazła się pasta z sosem pomidorowym. Mało wyszukane danie zostało ozdobione dwoma zielonymi listkami. Sam Marcinkiewicz przyznał, że przygotowanie potrawy nie kosztowało go zbyt wiele wysiłku. Potrwało tylko 20 minut. Ukochanej byłego polityka włoska kuchnia wyraźnie przypadła do gustu. Możemy o tym przeczytać pod fotografiami.

Tylko 20 minut trwa przygotowanie wyśmienitej pasty z pomidorami. Martynka, która jest mistrzem kuchni, ale też smakoszem wyjątkowym, potwierdziła moje umiejętności. Teraz chodzę dumny jak paw. Nie, nie dlatego, że potrafię zrobić parę smakołyków, tylko dlatego, że jestem narzeczonym królowej. Mojej królowej - napisał na swoim instagramowym koncie Kazimierz Marcinkiewicz.

Kazimierz Marcinkiewicz zrobił pastę dla ukochanej. Umie gotować Kazimierz Marcinkiewicz zrobił pastę dla ukochanej. Umie gotować. Fot. Instagram.com/@marcinkiewiczkazimierz

Kazimierz Marcinkiewicz cieszy się życiem prywatnym. Nie ukrywa, że jest zakochany

Post, który opublikował w mediach społecznościowych Kazimierz Marcinkiewicz nie jest pierwszym tego typu wyznaniem. Były premier nie ukrywa, że jest zakochany. Mało tego - wyraźnie widać, że lubi dzielić się swoim szczęściem ze światem. Marcinkiewicz ma na swoim koncie dwa śluby. Żadne z małżeństw jednak nie przetrwało próby czasu. Być może tym razem bardziej mu się poszczęści i to na dłuższą metę.

Kazimierz Marcinkiewicz zrobił pastę dla ukochanej. Umie gotować Kazimierz Marcinkiewicz zrobił pastę dla ukochanej. Umie gotować. Fot. Instagram.com/@marcinkiewiczkazimierz